Uno Entre Rios | Ovación | River

Mauro Arambarri, el segundo refuerzo para Coudet en River

River acordó la compra de la totalidad del pase del uruguayo, que se convertirá así en la segunda cara nueva del plantel cuando arranque la pretemporada.

8 de junio 2026 · 19:48hs
Arambarri volverá al fútbol sudamericano luego de casi 10 años en Europa. Estará en River.

Arambarri volverá al fútbol sudamericano luego de casi 10 años en Europa. Estará en River.

En medio de una renovación profunda de su plantel, River está cerca de anunciar su segundo refuerzo para este mercado de pases. El club adquirirá el 100% de la ficha de Mauro Arambarri, proveniente de Getafe, y esperan que el jugador esté disponible desde el primer día de la pretemporada.

Los refuerzos de River

Luego de la confirmación oficial de la llegada de Nicolás Otamendi, el Millonario se mantuvo activo y está a apenas detalles de cerrar formalmente la compra del mediocampista uruguayo. La operación se hará a cambio de seis millones de euros por la totalidad del pase, que aún le corresponde en un 50% al club español, y en otro 50% a Boston River y al propio futbolista.

El titular de River adelantó que se viene un importante recambio.

Stéfano Di Carlo aseguró que de River "Van a salir 15 jugadores"

Nicolás Otamendi junto a Stéfano Di Carlo firmando su contrato en el Monumental.

Es oficial: River incorporó a Nicolás Otamendi, otro campeón del mundo con la Scaloneta

El acuerdo por ahora es verbal y será refrendado en los próximos días luego del cruce de documentación y demás formalidades. En River ya dan por hecho que el Chacho podrá contar con el mediocampista mixto por el que tanto insistió desde el final del Apertura, para complementar una mitad de cancha en la que terminó sufriendo por la falta de profundidad.

A los 30 años, Arambarri volverá al fútbol sudamericano luego de casi 10 años en Europa. En 2016 fue comprado por el Burdeos, de Francia, y un año después empezó su larga estadía en Getafe. Primero con una cesión, luego con la compra del pase, el oriundo de Salto terminó convirtiéndose en ídolo de la afición de los Azulones.

Arambarri tiene gol, pegada de media distancia y capacidad para manejar la pelota parada. Si bien no tiene la facilidad de distribución de Vera o Moreno, sí tiene más poder de fuego. En ese sentido, se asemeja más a Giuliano Galoppo, con quien comparte ese oportunismo que le permite encontrarse con situaciones de riesgo con cierta facilidad.

River Chacho Coudet
Noticias relacionadas
El agresor habría perseguido al árbitro fuera de la cancha.

Agresión a un árbitro tras un partido de básquet femenino en Paraná

Scaloni habló en la previa del partido de Argentina.

Scaloni reveló cómo están los lesionados de la Selección Argentina y cuándo reemplazará a Balerdi

La localidad centro de la provincia fue escenario de la cuarta ronda del certamen.

El Karting Entrerriano pasó por Villaguay

Francia ganó 3 a 1 con goles del Olise.

Con tres goles de Olise, Francia le ganó a Irlanda del Norte en su último amistoso

Ver comentarios

Lo último

La Municipalidad de Paraná continúa con las castraciones

La Municipalidad de Paraná continúa con las castraciones

Scaloni reveló cómo están los lesionados de la Selección Argentina y cuándo reemplazará a Balerdi

Scaloni reveló cómo están los lesionados de la Selección Argentina y cuándo reemplazará a Balerdi

Mauro Arambarri, el segundo refuerzo para Coudet en River

Mauro Arambarri, el segundo refuerzo para Coudet en River

Ultimo Momento
La Municipalidad de Paraná continúa con las castraciones

La Municipalidad de Paraná continúa con las castraciones

Scaloni reveló cómo están los lesionados de la Selección Argentina y cuándo reemplazará a Balerdi

Scaloni reveló cómo están los lesionados de la Selección Argentina y cuándo reemplazará a Balerdi

Mauro Arambarri, el segundo refuerzo para Coudet en River

Mauro Arambarri, el segundo refuerzo para Coudet en River

Granja Tres Arroyos sigue sin acuerdo: la negociación pasó a otro cuarto intermedio sin fecha definida

Granja Tres Arroyos sigue sin acuerdo: la negociación pasó a otro cuarto intermedio sin fecha definida

El Karting Entrerriano pasó por Villaguay

El Karting Entrerriano pasó por Villaguay

Policiales
Detenido tras chocar a una motociclista y huir del lugar

Detenido tras chocar a una motociclista y huir del lugar

Isla Talavera: cuatro personas murieron en un choque múltiple en la ruta nacional 12

Isla Talavera: cuatro personas murieron en un choque múltiple en la ruta nacional 12

San José: una pelea fuera de un boliche culminó con una mujer en terapia intensiva

San José: una pelea fuera de un boliche culminó con una mujer en terapia intensiva

Ruta 14: tránsito interrumpido en kilometro 115 por accidente de un camión

Ruta 14: tránsito interrumpido en kilometro 115 por accidente de un camión

Hallaron a la adolescente de 15 años que se había retirado el viernes de su domicilio

Hallaron a la adolescente de 15 años que se había retirado el viernes de su domicilio

Ovación
Agresión a un árbitro tras un partido de básquet femenino en Paraná

Agresión a un árbitro tras un partido de básquet femenino en Paraná

Mauro Arambarri, el segundo refuerzo para Coudet en River

Mauro Arambarri, el segundo refuerzo para Coudet en River

El Karting Entrerriano pasó por Villaguay

El Karting Entrerriano pasó por Villaguay

Liga Federal: Quique, Recreativo y Sionista abren sus series de playoffs

Liga Federal: Quique, Recreativo y Sionista abren sus series de playoffs

Social Federación y Olimpia, campones Provinciales de 3x3

Social Federación y Olimpia, campones Provinciales de 3x3

La provincia
La Municipalidad de Paraná continúa con las castraciones

La Municipalidad de Paraná continúa con las castraciones

Granja Tres Arroyos sigue sin acuerdo: la negociación pasó a otro cuarto intermedio sin fecha definida

Granja Tres Arroyos sigue sin acuerdo: la negociación pasó a otro cuarto intermedio sin fecha definida

Senado analiza la reforma previsional provincial

Senado analiza la reforma previsional provincial

La rosarina que le devolvió el vino a Entre Ríos y desafió una prohibición de casi un siglo

La rosarina que le devolvió el vino a Entre Ríos y desafió una prohibición de casi un siglo

Proyectarán el documental Dejar Romero en una función especial del IAAER

Proyectarán el documental "Dejar Romero" en una función especial del IAAER

Dejanos tu comentario