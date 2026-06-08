Mauro Arambarri, el segundo refuerzo para Coudet en River

River acordó la compra de la totalidad del pase del uruguayo, que se convertirá así en la segunda cara nueva del plantel cuando arranque la pretemporada.

En medio de una renovación profunda de su plantel, River está cerca de anunciar su segundo refuerzo para este mercado de pases. El club adquirirá el 100% de la ficha de Mauro Arambarri, proveniente de Getafe, y esperan que el jugador esté disponible desde el primer día de la pretemporada.

Luego de la confirmación oficial de la llegada de Nicolás Otamendi, el Millonario se mantuvo activo y está a apenas detalles de cerrar formalmente la compra del mediocampista uruguayo. La operación se hará a cambio de seis millones de euros por la totalidad del pase, que aún le corresponde en un 50% al club español, y en otro 50% a Boston River y al propio futbolista.

El acuerdo por ahora es verbal y será refrendado en los próximos días luego del cruce de documentación y demás formalidades. En River ya dan por hecho que el Chacho podrá contar con el mediocampista mixto por el que tanto insistió desde el final del Apertura, para complementar una mitad de cancha en la que terminó sufriendo por la falta de profundidad.

A los 30 años, Arambarri volverá al fútbol sudamericano luego de casi 10 años en Europa. En 2016 fue comprado por el Burdeos, de Francia, y un año después empezó su larga estadía en Getafe. Primero con una cesión, luego con la compra del pase, el oriundo de Salto terminó convirtiéndose en ídolo de la afición de los Azulones.

Arambarri tiene gol, pegada de media distancia y capacidad para manejar la pelota parada. Si bien no tiene la facilidad de distribución de Vera o Moreno, sí tiene más poder de fuego. En ese sentido, se asemeja más a Giuliano Galoppo, con quien comparte ese oportunismo que le permite encontrarse con situaciones de riesgo con cierta facilidad.