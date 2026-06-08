Uno Entre Rios | Policiales | Isla Talavera

Isla Talavera: cuatro personas murieron en un choque múltiple en la ruta nacional 12

Este lunes se registró otra tragedia vial en la ruta nacional 12, a la altura de Isla Talavera, en cercanías a Entre Ríos. El siniestro dejó cuatro muertos.

8 de junio 2026 · 17:53hs
En la Isla Talavera: cuatro personas murieron en un choque múltiple en la ruta nacional 12. 

En la Isla Talavera: cuatro personas murieron en un choque múltiple en la ruta nacional 12. 

Un trágico siniestro vial ocurrido este lunes por la tarde en la ruta nacional 12 dejó un saldo de cuatro personas fallecidas y varios heridos, generando un importante operativo de emergencia en la zona de Isla Talavera.

LEER MÁS: Tres personas hospitalizadas tras el vuelco de un camión en la Ruta 12

Datos del siniestro en Isla Talavera

Según se informó, el hecho se registró a la altura del kilómetro 98 y fue protagonizado por al menos tres vehículos: una camioneta y dos automóviles. Por causas que aún son materia de investigación, los rodados colisionaron violentamente, provocando además el vuelco de uno de ellos.

La moto fue impactada por un automovilista quien se dio a la fuga del lugar.

Detenido tras chocar a una motociclista y huir del lugar

El hecho ocurrió en la madrugada del sábado en San José. La joven atacada sufrió un traumatismo de cráneo encefálico

San José: una pelea fuera de un boliche culminó con una mujer en terapia intensiva

Como consecuencia del impacto, cuatro personas perdieron la vida en el lugar, mientras que otras resultaron heridas y debieron recibir asistencia médica por parte de los equipos de emergencia que acudieron al sector.

Personal de Seguridad Vial, fuerzas policiales, bomberos y servicios sanitarios trabajaron durante varias horas en el lugar realizando tareas de rescate, asistencia a las víctimas y peritajes para determinar cómo se produjo el siniestro.

Debido a la magnitud del accidente, la circulación permaneció totalmente interrumpida en sentido norte-sur, es decir desde Entre Ríos hacia Buenos Aires, generando importantes demoras para quienes transitaban por la zona.

Por otra parte, la identidad de las víctimas y mayores detalles sobre los heridos aún no fueron informados oficialmente.

Isla Talavera personas Choque Ruta Nacional 12
Noticias relacionadas
ruta 14: transito interrumpido en kilometro 115 por accidente de un camion

Ruta 14: tránsito interrumpido en kilometro 115 por accidente de un camión

Hallaron a la adolescente de 15 años que se había retirado el viernes de su domicilio

Hallaron a la adolescente de 15 años que se había retirado el viernes de su domicilio

concordia: murio un motociclista tras chocar con auto y el conductor dio alcoholemia positiva

Concordia: murió un motociclista tras chocar con auto y el conductor dio alcoholemia positiva

error policial en causa por drogas: sobreseen a una pareja por requisa ilegal de un auto en entre rios

Error policial en causa por drogas: sobreseen a una pareja por requisa ilegal de un auto en Entre Ríos

Ver comentarios

Lo último

Detenido tras chocar a una motociclista y huir del lugar

Detenido tras chocar a una motociclista y huir del lugar

Isla Talavera: cuatro personas murieron en un choque múltiple en la ruta nacional 12

Isla Talavera: cuatro personas murieron en un choque múltiple en la ruta nacional 12

Social Federación y Olimpia, campones Provinciales de 3x3

Social Federación y Olimpia, campones Provinciales de 3x3

Ultimo Momento
Detenido tras chocar a una motociclista y huir del lugar

Detenido tras chocar a una motociclista y huir del lugar

Isla Talavera: cuatro personas murieron en un choque múltiple en la ruta nacional 12

Isla Talavera: cuatro personas murieron en un choque múltiple en la ruta nacional 12

Social Federación y Olimpia, campones Provinciales de 3x3

Social Federación y Olimpia, campones Provinciales de 3x3

Atlético Rafaela inició la venta de entradas para visitar a Patronato

Atlético Rafaela inició la venta de entradas para visitar a Patronato

La Justicia pidió a la CARU estudios sobre el río por la demanda contra la planta proyectada en Paysandú

La Justicia pidió a la CARU estudios sobre el río por la demanda contra la planta proyectada en Paysandú

Policiales
Detenido tras chocar a una motociclista y huir del lugar

Detenido tras chocar a una motociclista y huir del lugar

Isla Talavera: cuatro personas murieron en un choque múltiple en la ruta nacional 12

Isla Talavera: cuatro personas murieron en un choque múltiple en la ruta nacional 12

San José: una pelea fuera de un boliche culminó con una mujer en terapia intensiva

San José: una pelea fuera de un boliche culminó con una mujer en terapia intensiva

Ruta 14: tránsito interrumpido en kilometro 115 por accidente de un camión

Ruta 14: tránsito interrumpido en kilometro 115 por accidente de un camión

Hallaron a la adolescente de 15 años que se había retirado el viernes de su domicilio

Hallaron a la adolescente de 15 años que se había retirado el viernes de su domicilio

Ovación
Liga Federal: Quique, Recreativo y Sionista abren sus series de playoffs

Liga Federal: Quique, Recreativo y Sionista abren sus series de playoffs

Social Federación y Olimpia, campones Provinciales de 3x3

Social Federación y Olimpia, campones Provinciales de 3x3

Iñaki Arrías sigue consolidándose en el TC Pista Mouras

Iñaki Arrías sigue consolidándose en el TC Pista Mouras

Boca cerró a Rodolfo Arruabarrena como nuevo DT

Boca cerró a Rodolfo Arruabarrena como nuevo DT

Gimnasia de Concepción del Uruguay se acostumbró a festejar en su casa

Gimnasia de Concepción del Uruguay se acostumbró a festejar en su casa

La provincia
Senado analiza la reforma previsional provincial

Senado analiza la reforma previsional provincial

La rosarina que le devolvió el vino a Entre Ríos y desafió una prohibición de casi un siglo

La rosarina que le devolvió el vino a Entre Ríos y desafió una prohibición de casi un siglo

Proyectarán el documental Dejar Romero en una función especial del IAAER

Proyectarán el documental "Dejar Romero" en una función especial del IAAER

El relevamiento de edificios educativos ya alcanzó al 90 por ciento de las escuelas

El relevamiento de edificios educativos ya alcanzó al 90 por ciento de las escuelas

Yerba entrerriana obtuvo medallas de Oro y Plata en el primer Mundial de la Yerba Mate

Yerba entrerriana obtuvo medallas de Oro y Plata en el primer Mundial de la Yerba Mate

Dejanos tu comentario