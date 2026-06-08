Este lunes se registró otra tragedia vial en la ruta nacional 12, a la altura de Isla Talavera, en cercanías a Entre Ríos. El siniestro dejó cuatro muertos.

En la Isla Talavera: cuatro personas murieron en un choque múltiple en la ruta nacional 12.

Un trágico siniestro vial ocurrido este lunes por la tarde en la ruta nacional 12 dejó un saldo de cuatro personas fallecidas y varios heridos, generando un importante operativo de emergencia en la zona de Isla Talavera.

Según se informó, el hecho se registró a la altura del kilómetro 98 y fue protagonizado por al menos tres vehículos: una camioneta y dos automóviles. Por causas que aún son materia de investigación, los rodados colisionaron violentamente, provocando además el vuelco de uno de ellos.

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Como consecuencia del impacto, cuatro personas perdieron la vida en el lugar, mientras que otras resultaron heridas y debieron recibir asistencia médica por parte de los equipos de emergencia que acudieron al sector.

Personal de Seguridad Vial, fuerzas policiales, bomberos y servicios sanitarios trabajaron durante varias horas en el lugar realizando tareas de rescate, asistencia a las víctimas y peritajes para determinar cómo se produjo el siniestro.

Debido a la magnitud del accidente, la circulación permaneció totalmente interrumpida en sentido norte-sur, es decir desde Entre Ríos hacia Buenos Aires, generando importantes demoras para quienes transitaban por la zona.

Por otra parte, la identidad de las víctimas y mayores detalles sobre los heridos aún no fueron informados oficialmente.