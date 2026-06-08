El Karting Entrerriano pasó por Villaguay

Pese a la lluvia, gran espectáculo dio el certamen provincial en el Parque de la Velocidad de Villaguay con 130 pilotos inscriptos.

La localidad centro de la provincia fue escenario de la cuarta ronda del certamen.

El Karting Entrerriano disputó este domingo su cuarta fecha de la temporada en el Kartódromo de Villaguay. El cielo amenazó, la lluvia se hizo presente y la pista se mojó, pero nada pudo detener el espectáculo del certamen provincial en el Parque de la Velocidad.

Con gran entrega de pilotos y equipos, la acción continuó en el Parque de la Velocidad, regalando carreras vibrantes y emociones en cada vuelta. En total hubo 130 pilotos en acción en el centro de la provincia de Entre Ríos.

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En Escuela el ganador fue Santiago Secchi, seguido por Guido Salvetti y Vicente Allodi. En Promocional se impuso Alejandro Pralong Raviol, escoltado por Emilio López Ferro y Bruno Masetto. En 150 A ganó Joaquín Pagola y lo siguieron Luca Letroye y Ayrton Bernay.

En 150 B se impuso Sofía Percara y detrás llegaron Franco Balbuena y Heber Lamboglia. En 150 C el triunfo de Sebastián Reynoso y luego terminaron Pablo Zapata y Agustín Fabián. En 150 Master ganó Omar Martínez y lo secundaron Gustavo Mizawak y Walter Bianchini. En 150 Sin Banco venció Franco Balbuena y lo escoltaron Nicolás Dell Orto y Milagros Caino.