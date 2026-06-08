Con tres goles de Olise, Francia le ganó a Irlanda del Norte en su último amistoso

El seleccionado de Francia se midió con el elenco británico antes de la cita ecuménica. Fue 3 a 1 con tres goles de delantero del Bayern Múnich.

Francia se despidió de su preparación para el Mundial 2026 con una victoria 3-1 ante Irlanda del Norte, resultado que le devolvió confianza al seleccionado galo de cara al inicio del torneo. El gran protagonista del encuentro fue Michael Olise. El delantero del Bayern Múnich anotó los tres goles del seleccionado francés y abandonó el campo a los 82 minutos, reemplazado por Manu Koné, bajo una ovación del público.

Su primer tanto llegó antes del descanso. Ya en el segundo tiempo, capturó un rebote en la puerta del área y convirtió con un zurdazo para el 2-0. El tercero fue el más elaborado: enganchó hacia adentro por el sector derecho, se perfiló y colocó el balón en el ángulo para el 3-1.

Conflicto en entre los jugadores de Francia y la federación a días del Mundial

Kylian Mbappé, capitán del equipo, tuvo una noche sin definición. El delantero del Real Madrid falló dos ocasiones claras: a los 56 minutos no conectó bien un centro rasante de Theo Hernández, y a los 72 definió por arriba del travesaño en un mano a mano tras un pase filtrado de Olise. Patrick Kelly había descontado para Irlanda del Norte.

Les Bleus arrancarán el torneo ecuménico el martes 16 de junio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey contra Senegal. La segunda jornada del equipo de Didier Deschamps será el lunes 22 de junio en el Lincoln Financial Field de Filadelfia ante Irak. Francia cerrará dl Grupo I el viernes 26 de junio en el Gillette Stadium de Boston frente a Noruega.