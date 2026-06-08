Iñaki Arrías sigue consolidándose en el TC Pista Mouras

El paranaense Iñaki Arrías volvió a ganar en la categoría escuela de la ACTC. Logró su quinta victoria en fila en La Plata.

El piloto de Paraná se ubica primero en el torneo y logró ya su quinto triunfo del año.

El Autódromo Roberto Mouras de La Plata fue testigo, otra vez, de un Iñaki Arrías con un rendimiento contundente y con mucha autoridad a bordo del Ford Falcon preparado por el Candela Competición, y ahora es más líder que nunca con 230,5 puntos con un dominio arrollador: cinco victorias en seis fechas del TC Pista Mouras y eso que no se presentó a la apertura.

Esta vez Arrías debió ser efectivo en la largada de la final del TC Pista Mouras, ya que desde la segunda posición le ganó por fuera en la partida a Ignacio Quintana con el Torino. El piloto de Ford fue a fondo por todo el curvón y al cabo de la segunda curva se adueñó de la primera posición, que no la soltó hasta el final.

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Quintana también mantiene un gran funcionamiento con el Torino del Trotta Racing y se ubica a solo 10 puntos. Tercero se ubica Ignacio Lovich con la Dodge del Canning Motorsports, con 211,5 unidades.

La próxima fecha del TC Pista Mouras

La próxima fecha será el 27 y 28 de junio, aún sin escenario confirmado, para vivir la séptima de trece fechas del certamen del TC Pista Mouras.