El Autódromo Roberto Mouras de La Plata fue testigo, otra vez, de un Iñaki Arrías con un rendimiento contundente y con mucha autoridad a bordo del Ford Falcon preparado por el Candela Competición, y ahora es más líder que nunca con 230,5 puntos con un dominio arrollador: cinco victorias en seis fechas del TC Pista Mouras y eso que no se presentó a la apertura.
Iñaki Arrías sigue consolidándose en el TC Pista Mouras
El paranaense Iñaki Arrías volvió a ganar en la categoría escuela de la ACTC. Logró su quinta victoria en fila en La Plata.
Esta vez Arrías debió ser efectivo en la largada de la final del TC Pista Mouras, ya que desde la segunda posición le ganó por fuera en la partida a Ignacio Quintana con el Torino. El piloto de Ford fue a fondo por todo el curvón y al cabo de la segunda curva se adueñó de la primera posición, que no la soltó hasta el final.
Quintana también mantiene un gran funcionamiento con el Torino del Trotta Racing y se ubica a solo 10 puntos. Tercero se ubica Ignacio Lovich con la Dodge del Canning Motorsports, con 211,5 unidades.
La próxima fecha del TC Pista Mouras
La próxima fecha será el 27 y 28 de junio, aún sin escenario confirmado, para vivir la séptima de trece fechas del certamen del TC Pista Mouras.