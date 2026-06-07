Patronato buscará reencontrarse con el triunfo para acercarse a zona de reducido

Patronato visitará desde las 16 a Agropecuario de Carlos Casares. El Rojinegro sumó un punto en las últimas dos presentaciones.

Patronato visitará esta tarde a Agropecuario de Carlos Casares por la 17° fecha del campeonato de la Primera Nacional. Este jugo, correspondiente a la Zona B, se llevará adelante a partir de las 16 en el estadio Ofelia Rosenzuaig bajo el arbitraje de Gastón Monsón Brizuela. Televirá la señal de streaming de LPF Play. Transmitirá La Red Paraná.

Ingresar a puestos de acceso al reducido que otorgará el segundo ascenso a la Liga Profesional de Fútbol 2027. Estuvo a un paso de ingresar a este sector, pero retrocedió terreno en los últimos dos capítulos al sumar únicamente una unidad de las seis que afrontó.

Al inicio de esta jornada el Rojinegro se posicionó a dos puntos de acceder al grupo de los ocho mejores equipos posicionados. A su vez se ubicó a la misma distancia de los puestos de descenso, escenario impensado antes del tropezón que sufrió dos semanas ante Güemes en Santiago del Estero.

La irregularidad del elenco de barrio Villa Sarmiento obedece, en un punto, a las ausencias obligadas que sufrió el equipo a lo largo del certamen. Esto le imposibilitó a Rubén Forestello en las primeras ocho fechas, y a Marcelo Candia, en los siguientes capítulos, reiterar una formación. A su vez desnudó la falta de recambio de categoría.

La realidad fue asumida por los propios protagonista. En este punto Alan Sosa, arquero y capitán del Santo, manifestó las urgencias del equipo para competir con mayor protagonismo en la segunda rueda de la fase regular. “Necesitamos refuerzos”, Admitió el uno formado en la cantera de Unión de Santa Fe.

Más allá de esta realidad, Patronato tiene la obligación de competir con el material que tiene a disposición. Amen de sus falencias protagonizó pasajes del torneo donde encendió la luz de la esperanza del Pueblo Rojinegro. Esta tarde deberá recuperar esa imagen para acercarse a zona de reducido y tomar mayor distancia de los últimos escalones de la Zona B.

El aspecto positivo en Patronato será el regreso al equipo de uno de los futbolistas que le aportó un salto de calidad a su juego: Franco Soldano. Más allá que anotó una sola conquista en el certamen el experimentado delantero exhibió su jerarquía. Con sentido de juego colectivo se sacrificó por la causa renunciando al egoísmo de un goleador para ceder el balón al compañero mejor posicionado, pero especialmente, al momento de lucir el traje de overol para transformars en el primer defensor del representante entrerriano.

El regreso del cordobés, ausente en el empate ante Tristán Suárez por una sobrecarga muscular, generó un interrogante en el armado del 11 inicial. En este sentido el entrenador Marcelo Candia determinará al momento de confeccionar la planilla quien será el socio de Soldano. Para este rol el DT cuenta con dos opciones: Joaquín Barolín o Renzo Reynaga, autor del gol en el juego ante el Lechero.

Así llega Agropecuario al juego ante Patronato

El presente de Agropocuario es crítico. El Sojero conquistó tres unidades en las últimas cuatro jornadas, producto de tres empate. Con 16 puntos inició la fecha a un escalón de distancia de Güemes de Santiago del Estero y dos de Almagro, equipos que se ubican en puestos de descenso.

La mala campaña provocó el malestar de Bernardo Grobocopatel, su presidente. “En Agropecuario estamos de festejo, recordando y homenajeando a quienes hicieron grande esta historia”, señaló el máximo directo en las redes sociales, haciendo alusión al ascenso a la Primera Nacional logrado en 2017.

Luego modificó el tono: “Y no queremos dejar de reconocer también al plantel actual, que sigue rompiendo marcas: más de 300 minutos sin patear al arco, casi 90 minutos para conseguir el primer córner. Una de las delanteras menos goleadoras del campeonato y una de las defensas más vencidas”, disparó.

Probables formaciones de Agropecuario y Patronato

Agropecuario: Luciano Acosta; Tomás Lecanda, Matías Molina, Alan Aguirre y Milton Ramos; Rodrigo Castro; Enzo Aguirre, Rodrigo Mosqueira, Valdez Chamorro y Ruíz Díaz; Alejandro Gagliardi. DT: Patricio Toranzo

Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Franco Meritello y Fernando Moreyra; Juan Salas, Federico Bravo, Brandon Cortés y Valentín Pereyra; Reynaga o Barolín y Franco Soldano. DT: Marcelo Candia

Hora y TV: 16 (LPF Play)

Árbitro: Gastón Monsón Brizuela

Estadio: Ofelia Rosenzuaig