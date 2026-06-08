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Senado analiza la reforma previsional provincial

El presidente de la Caja y el ministro de Economía abrirán las reuniones en el Senado. Luego será el turno de los sindicatos docentes y estatales.

8 de junio 2026 · 16:45hs
Senado analiza la reforma previsional provincial.

Senado analiza la reforma previsional provincial.

El Senado de Entre Ríos continuará esta semana con el análisis del proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo denominado “Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional”. En ese marco, legisladores recibirán a funcionarios provinciales y representantes gremiales para conocer sus posturas sobre la iniciativa.

Las reuniones se desarrollarán en el ámbito de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, presidida por el senador Gustavo Vergara, y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, encabezada por el senador Juan Pablo Cosso.

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El programa

El miércoles 10 de junio, a las 9, en el Salón de los Escudos de Casa de Gobierno, expondrán ante los senadores el presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, Gastón Bagnat, y el ministro de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas, quienes brindarán detalles sobre los alcances del proyecto.

Ese mismo día, a partir de las 15, será el turno de los gremios docentes. Fueron convocados el secretario general de AGMER, Abel Antivero; el titular de AMET, Jorge Besel; la secretaria general de UDA Entre Ríos, Mirta Raya; y la secretaria general de SADOP Entre Ríos, Alejandra Frank.

La agenda continuará el jueves 11 de junio, desde las 9, con una nueva reunión conjunta de las comisiones para profundizar el estudio del expediente Nº 15.711.

Invitados

En esta oportunidad fueron invitados representantes de los gremios estatales: el secretario general de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes; el titular de UPCN Entre Ríos, José Allende; el secretario general de AJER, José María Segura; el titular de APLER, Sergio Almeida; y la secretaria general de la UEJN Entre Ríos, Bibiana Starck.

Sesiones ordinarias

Paralelamente, la Cámara de Senadores fue convocada a sesión ordinaria los días martes 9, miércoles 10 y jueves 11 de junio, a las 18, 13 y 11 horas, respectivamente, en el marco del 147º Período Legislativo.

Como es habitual, las sesiones podrán seguirse en vivo a través del canal oficial de YouTube de la Cámara de Senadores.

Senado reforma previsional Provincial
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