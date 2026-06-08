Alan Sosa: "Con once jugadores creo que lo hubiéramos ganado"

El arquero de Patronato Alan Sosa indicó que la expulsión de Valentín Pereyra condicionó el desarrollo del juego en el empate ante Agropecuario.

El arquero de Patronato, Alan Sosa, analizó el empate 1 a 1 frente a Agropecuario en Carlos Casares, por la 17° fecha de la Primera Nacional, Zona B. El capitán del Rojinegro consideró que la expulsión de Valentín Pereyra terminó condicionando el desarrollo del encuentro para el conjunto entrerriano.

"Jugar en esta cancha siempre es duro. Agropecuario es un rival difícil. Hasta la expulsión estábamos haciendo un buen partido. Después, con un jugador menos, no podíamos ir a buscar el partido porque podíamos perder todo. Por eso nos tiramos un poco atrás y tratamos de sostener el resultado", explicó el guardameta rojinegro en declaraciones a La Fiesta del Fútbol.

Al referirse al trámite del primer tiempo, Sosa destacó que Patronato había estudiado las principales virtudes del rival y logró controlar varios de sus intentos ofensivos. "Ellos avanzaron por afuera. Sabíamos que tenían jugadores rápidos. Tiraron un par de centros que terminaron en offside. Al tener a Valentín (Pereyra) que va mucho para adelante pueden lastimar por las bandas, pero también tenemos que atacar. Son riesgos que tenemos que asumir", señaló.

El arquero entendió que el partido exigía asumir riesgos para buscar la victoria, pese a que Agropecuario llegaba ubicado por debajo de Patronato en la tabla de posiciones. "Más allá de que están debajo de nosotros en la tabla, no hay tanta diferencia. Fue un partido duro y la cancha estaba bastante complicada. Creo que con once jugadores lo hubiéramos ganado, pero a veces quedar con uno menos es complicado y pasan estas cosas", afirmó el capitán del elenco de barrio Villa Sarmiento.

Sobre la acción que derivó en la expulsión de Pereyra, Sosa respaldó a su compañero y consideró apresurada la decisión arbitral. "A pesar de que Valen no lo quiso hacer, cortó una jugada en la que se estaban viniendo hacia nuestro arco y el árbitro se apuró en sacar la segunda amarilla", opinó.

Patronato quiere meter un pleno en el Grella

Por último, el arquero se refirió a la serie de tres compromisos consecutivos que Patronato afrontará como local en el estadio Presbítero Bartolomé Grella frente a Atlético Rafaela, Ferrocarril Midland y San Martín de Tucumán.

"Tenemos que tratar de seguir sumando y, si es de a tres, mucho mejor. Lo dije y lo mantengo: el equipo está bien y tenemos que sumar todo lo que podamos en estos partidos para encarar la segunda rueda, que es donde se definen las cosas, de la mejor manera", concluyó Sosa.