Marcelo Candia lamentó la expulsión de Valentín Pereyra: "No podemos darnos ese lujo"

Marcelo Candia indicó que la expulsión del mediocampista modificó el escenario en el empate ante Agropecuario. "Jugar con uno menos es mucha ventaja", subrayó.

El entrenador de Patronato, Marcelo Candia, manifestó su malestar por la expulsión de Valentín Pereyra en el empate 1 a 1 frente a Agropecuario, resultado que privó al conjunto paranaense de regresar con una victoria de Carlos Casares en la última salida de la primera rueda de la Zona B de la Primera Nacional.

El Rojinegro ganaba gracias al tanto convertido por Maximiliano Rueda en la etapa inicial, pero en el complemento sufrió la expulsión de Pereyra por doble amonestación y, pocos minutos después, el Sojero alcanzó la igualdad.

"Es una ventaja que no podemos dar en esta categoría. No podemos darnos el lujo de terminar con diez jugadores por una jugada de ese tipo. No nos tiene que suceder", expresó el DT en declaraciones a La Fiesta del Fútbol.

Candia remarcó que la inferioridad numérica terminó siendo determinante en un escenario complejo. "Jugamos en una cancha ancha donde el rival utiliza todo el campo de juego. Después del esfuerzo realizado en el primer tiempo empieza a faltar gente y eso pasa factura. Hoy jugar con uno menos es mucha ventaja", analizó.

El entrenador reveló además que ya tenía decidido reemplazar a Pereyra antes de que se produjera la expulsión. "Justo estaba preparado el cambio por Valentín y llegó la expulsión. Era obvio que iban a salir a buscar el empate porque eran locales y dejar espacios. Hasta con un hombre menos tuvimos situaciones. Habíamos entrenado cómo lastimarlos. Trabajamos para defender en bloque medio y contragolpear. De esa manera Alejo Miró tuvo una situación muy clara", señaló.

Respecto al planteo táctico, explicó que el objetivo era aprovechar los espacios que dejaba Agropecuario por las bandas. "Sabíamos que sus marcadores de punta pasaban mucho al ataque. La idea era presionar alto, defender en zona media y atacarlos por afuera. Valentín y Salas tuvieron un muy buen primer tiempo, pero con un hombre menos cambia todo el sistema", sostuvo.

Marcelo Candia, molesto con el arbitraje

Candia también se refirió a la expulsión que sufrió sobre el final del encuentro. El entrenador entendió que hubo una infracción evidente sobre Miró que el árbitro decidió no sancionar. "Hubo una falta clarísima que le hicieron a Alejo. Él estaba al lado y la dejó seguir sin necesidad. No me di cuenta de que estaba protestando cerca de la línea y por eso me expulsó", comentó.

Mercado de pases y competencia interna en Patronato

Consultado sobre el próximo mercado de pases, el técnico evitó adelantar movimientos, aunque dejó en claro cuál es el perfil que busca. "Nos tenemos que sentar a hablar tranquilos, pensar bien y analizar lo que tengo. Quien venga deberá potenciar lo que tenemos", afirmó.

En cuanto a posibles salidas, aseguró no tener información sobre jugadores que pretendan dejar la institución. "Conmigo nadie habló. Ningún jugador me comunicó interés de irse. Somos un plantel de 36 jugadores y es muy difícil que en 16 partidos jueguen todos. El torneo es largo. En cada inicio de semana hacemos una práctica de fútbol con cargas elevadas para que quienes no están jugando estén preparados porque vamos a utilizar a todos", explicó.

La obligación de hacerse fuerte en el Grella

Tras la derrota ante Güemes y los posteriores empates, Candia reconoció que el equipo necesita volver al triunfo. "Veníamos bien con los resultados. La derrota con Güemes nos dolió y después registramos dos empates. Ahora tenemos la obligación de ganar en casa ante Rafaela. Algo del juego que pretendo se ve. Tenemos que seguir trabajando", indicó.

Patronato afrontará una serie de tres encuentros consecutivos como local en el estadio Presbítero Bartolomé Grella frente a Atlético Rafaela, Ferrocarril Midland y San Martín de Tucumán. "En teoría nos beneficia y tenemos la ilusión de ganar los tres partidos, pero sabemos que serán difíciles. Quien cree que los partidos son fáciles en esta categoría está equivocado. Cada encuentro es muy duro. Ahora trataremos de recuperarnos y armar lo mejor posible para el domingo", concluyó el entrenador rojinegro.