Patronato empató con Agropecuario

En su visita a Carlos Casares, el Negro y el Sojero igualaron 1 a 1, por la fecha 17 de la Primera Naciona. Patronato terminó con 10 jugadores.

Patronato igualó 1 a 1 en su visita a Agropecuario de Carlos Casares, en el encuentro correspondiente a la 17ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional. Maximiliano Rueda adelantó al Rojinegro con un golazo de media distancia, mientras que Brian Blando marcó la igualdad para el conjunto local.

Además, la visita disputó gran parte del segundo tiempo con diez futbolistas por la expulsión de Valentín Pereyra.

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Patronato buscará reencontrarse con el triunfo para acercarse a zona de reducido

Desde el inicio, Patronato intentó presionar alto para incomodar la salida del equipo dirigido por Patricio Toranzo. Sin embargo, Agropecuario logró superar esa presión y generó la primera situación clara de peligro.

Antes del primer minuto, el Sojero dio un aviso. Una mala entrega de Brandon Cortés terminó en los pies de Brian Blando, quien envió un centro que conectó Lorenzo Barrera. El delantero empujó el balón al fondo de la red, pero la acción fue invalidada por posición adelantada a instancias del asistente Martín Saccone.

La respuesta de Patronato fue inmediata. Renzo Reynaga, desde un ángulo reducido, intentó sorprender a Luciano Acosta, aunque su remate se fue por encima del travesaño.

A los cuatro minutos volvió a llegar Agropecuario. Enzo Aguirre se proyectó por el sector derecho y envió un centro que Barrera no logró conectar.

La apertura del marcador llegó a los 23 minutos y tuvo origen en una pelota parada mal ejecutada por el local. Valentín Pereyra encabezó un rápido contragolpe y asistió a Reynaga, cuyo potente remate fue despejado sobre la línea por Tomás Lecanda. En el rebote apareció Maximiliano Rueda, que desde aproximadamente 30 metros sacó un derechazo espectacular para establecer el 1 a 0.

El conjunto entrerriano pudo ampliar la diferencia antes del descanso. Un centro de Rueda encontró la cabeza de Joaquín Barolín, pero el envío salió desviado.

Agropecuario manejó más tiempo la pelota durante la primera etapa, aunque sin generar demasiado peligro sobre el arco defendido por Alan Sosa. La oportunidad más clara para igualar estuvo en los pies de Valdez Chamorro, aunque su remate se perdió lejos del arco.

Sobre el final del primer tiempo, Patronato dispuso de un tiro libre tras una innecesaria infracción de Barrera sobre Fernando Moreyra. Brandon Cortés se hizo cargo de la ejecución, pero su disparo terminó muy desviado.

Dos minutos fatales para Patronato

En el complemento, Patronato intentó aprovechar los espacios. Un pase de Cortés dejó a Reynaga en posición de contraataque, aunque el delantero no logró controlar el balón y la acción se diluyó.

El panorama se complicó para el Rojinegro a los 54 minutos, cuando Valentín Pereyra vio la tarjeta roja y dejó a su equipo con diez jugadores.

Con superioridad numérica, Agropecuario movió el banco en busca de mayor peso ofensivo con el ingreso de Alejandro Gagliardi. La apuesta tuvo efecto apenas dos minutos después. A los 56 minutos, Rodrigo Mosqueira envió un centro desde la izquierda, la defensa de Patronato mostró algunas dudas en la cobertura y Brian Blando anticipó dentro del área para marcar el empate 1 a 1.

Impulsado por el empate y el hombre de más, el conjunto local adelantó sus líneas y comenzó a sumar mayor cantidad de futbolistas en ataque. Sin embargo, esa búsqueda también dejó espacios en defensa. Patronato estuvo cerca de aprovecharlos mediante un rápido contragolpe encabezado por Alejo Miró, quien había ingresado por Reynaga para reforzar el mediocampo. El volante ganó metros en velocidad, pero terminó perdiendo el mano a mano ante Luciano Acosta.

Con espacios a disposición, Marcelo Candia buscó renovar energías con los ingresos de Nahuel Genéz y Tomás Attis. Además, reforzó el equilibrio en la mitad de la cancha con la entrada de Augusto Picco para sostener el resultado.

Agropecuario continuó buscando el triunfo, aunque sin demasiada claridad en los metros finales. La ocasión más peligrosa llegó con un remate de Alejandro Gagliardi que se fue por encima del travesaño.

En un encuentro condicionado por la expulsión de Pereyra, Patronato mostró carácter para sostener la igualdad fuera de casa y sumar un punto que le permite mantenerse en la pelea por acercarse a los puestos de Reducido.

Formaciones de Agropecuario y Patronato

Agropecuario: Luciano Acosta; Enzo Aguirre (61' Molina), Tomás Lecanda, Alan Aguirre y Milton Ramos; Brian Aranda (83' Auzqui), Valdez Chamorro, Rodrigo Castro y Rodrigo Mosqueira; Brian Blando y Lorenzo Barrera (55' Gagliardi). DT: Patricio Toranzo.

Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Franco Meritello y Fernando Moreyra (76' Piccioni); Juan Salas (70' Genéz), Federico Bravo, Brandon Cortés (70' Picco) y Valentín Pereyra; Joaquín Barolín (70' Attis) y Renzo Reynaga (57' Miró). DT: Marcelo Candia.

Goles: 23' Maximiliano Rueda (P); 56' Brian Blando (A).

Expulsado: 54' Valentín Pereyra (P).

Árbitro: Gastón Monsón Brizuela.

Estadio: Ofelia Rosenzuaig.