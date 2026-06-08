Patronato rescató un punto en su visita a Agropecuario al empatar 1 a 1 en el estadio Ofelia Rosenzuaig, en el marco de la 17ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional. Fue la última presentación del Rojinegro como visitante en la primera rueda de la fase regular.
¿Cómo quedó posicionado Patronato tras el empate ante Agropecuario?
La igualdad en Carlos Casares dejó a Patronato a la misma distancia de la zona de Reducido que de los puestos de descenso.
El conjunto paranaense se puso en ventaja en el primer tiempo gracias a un golazo de Maximiliano Rueda. Sin embargo, en el complemento sufrió un duro contratiempo con la temprana expulsión de Valentín Pereyra. Con un hombre más, el Sojero llegó a la igualdad a través de Brian Blando.
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La unidad obtenida le permitió al elenco de barrio Villa Sarmiento escalar una posición en la tabla y cerrar la jornada en el 11º puesto. Los dirigidos por Marcelo Candia quedaron a dos puntos de Deportivo Maipú de Mendoza, que ocupa la última plaza de clasificación al Reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional 2027.
Al mismo tiempo, Patronato mantiene una diferencia de apenas dos unidades sobre Colegiales, equipo que actualmente se encuentra en zona de descenso, lo que refleja la paridad que existe en la categoría.
Posiciones de la Primera Nacional, Zona B
Atlanta 30
Gimnasia 27
Tristán Suárez 26
Midland 25
Atlético Rafaela 25
Temperley 23
San Martín (Tucumán) 22
Deportivo Maipú 21
San Martín (San Juan) 20
Gimnasia y Tiro 20
Patronato 19
Güemes 19
Quilmes 18
Nueva Chicago 18
Chacarita 18
Agropecuario 18
Colegiales 17
Almagro 16