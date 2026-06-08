Uno Entre Rios | Ovación | Patronato

¿Cómo quedó posicionado Patronato tras el empate ante Agropecuario?

La igualdad en Carlos Casares dejó a Patronato a la misma distancia de la zona de Reducido que de los puestos de descenso.

8 de junio 2026 · 12:16hs
¿Cómo quedó posicionado Patronato tras el empate ante Agropecuario?

Patronato rescató un punto en su visita a Agropecuario al empatar 1 a 1 en el estadio Ofelia Rosenzuaig, en el marco de la 17ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional. Fue la última presentación del Rojinegro como visitante en la primera rueda de la fase regular.

El conjunto paranaense se puso en ventaja en el primer tiempo gracias a un golazo de Maximiliano Rueda. Sin embargo, en el complemento sufrió un duro contratiempo con la temprana expulsión de Valentín Pereyra. Con un hombre más, el Sojero llegó a la igualdad a través de Brian Blando.

La expulsión de Valentín Pereyra condicionó a Patronato.

Patronato empató con Agropecuario

Renzo Reynaga se hizo presente en la red en la última presentación de Patronato

Patronato buscará reencontrarse con el triunfo para acercarse a zona de reducido

Nota relacionada: Patronato empató con Agropecuario

La unidad obtenida le permitió al elenco de barrio Villa Sarmiento escalar una posición en la tabla y cerrar la jornada en el 11º puesto. Los dirigidos por Marcelo Candia quedaron a dos puntos de Deportivo Maipú de Mendoza, que ocupa la última plaza de clasificación al Reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional 2027.

Al mismo tiempo, Patronato mantiene una diferencia de apenas dos unidades sobre Colegiales, equipo que actualmente se encuentra en zona de descenso, lo que refleja la paridad que existe en la categoría.

Posiciones de la Primera Nacional, Zona B

Atlanta 30

Gimnasia 27

Tristán Suárez 26

Midland 25

Atlético Rafaela 25

Temperley 23

San Martín (Tucumán) 22

Deportivo Maipú 21

San Martín (San Juan) 20

Gimnasia y Tiro 20

Patronato 19

Güemes 19

Quilmes 18

Nueva Chicago 18

Chacarita 18

Agropecuario 18

Colegiales 17

Almagro 16

Patronato Primera Nacional Reducido
Noticias relacionadas
atletico rafaela gano antes de su presentacion en el grella

Atlético Rafaela ganó antes de su presentación en el Grella

Dirigentes durante la presentación de la final de la Copa Túnel Subfluvial.

Se presentó la gran final de la Copa Túnel Subfluvial

El juego entre Patronato y Colón se disputó con ambas parcialidades. 

El próximo juego de Patronato en el Grella será con público visitante

A través de las redes sociales el club Patronato brindó un emotivo homenaje al Indio Solari utilizando una frase de su obra.

El mensaje de despedida de Patronato al Indio Solari

Ver comentarios

Lo último

San José: una pelea fuera de un boliche culminó con una mujer en terapia intensiva

San José: una pelea fuera de un boliche culminó con una mujer en terapia intensiva

Deudas en el sistema financiero: 5,3 millones de personas en mora

Deudas en el sistema financiero: 5,3 millones de personas en mora

Nuevas cámaras en Ruta 11: habrá multas de hasta un millón de pesos

Nuevas cámaras en Ruta 11: habrá multas de hasta un millón de pesos

Ultimo Momento
San José: una pelea fuera de un boliche culminó con una mujer en terapia intensiva

San José: una pelea fuera de un boliche culminó con una mujer en terapia intensiva

Deudas en el sistema financiero: 5,3 millones de personas en mora

Deudas en el sistema financiero: 5,3 millones de personas en mora

Nuevas cámaras en Ruta 11: habrá multas de hasta un millón de pesos

Nuevas cámaras en Ruta 11: habrá multas de hasta un millón de pesos

Liga Federal: Quique, Recreativo y Sionista abren sus series de playoffs

Liga Federal: Quique, Recreativo y Sionista abren sus series de playoffs

A un año de la creación de Oser: afiliados denuncian deterioro en la atención

A un año de la creación de Oser: afiliados denuncian deterioro en la atención

Policiales
San José: una pelea fuera de un boliche culminó con una mujer en terapia intensiva

San José: una pelea fuera de un boliche culminó con una mujer en terapia intensiva

Ruta 14: tránsito interrumpido en kilometro 115 por accidente de un camión

Ruta 14: tránsito interrumpido en kilometro 115 por accidente de un camión

Hallaron a la adolescente de 15 años que se había retirado el viernes de su domicilio

Hallaron a la adolescente de 15 años que se había retirado el viernes de su domicilio

Concordia: murió un motociclista tras chocar con auto y el conductor dio alcoholemia positiva

Concordia: murió un motociclista tras chocar con auto y el conductor dio alcoholemia positiva

Error policial en causa por drogas: sobreseen a una pareja por requisa ilegal de un auto en Entre Ríos

Error policial en causa por drogas: sobreseen a una pareja por requisa ilegal de un auto en Entre Ríos

Ovación
Liga Federal: Quique, Recreativo y Sionista abren sus series de playoffs

Liga Federal: Quique, Recreativo y Sionista abren sus series de playoffs

Boca cerró a Rodolfo Arruabarrena como nuevo DT

Boca cerró a Rodolfo Arruabarrena como nuevo DT

La octava fecha del Torneo Provincial de la UER se disputó de manera incompleta

La octava fecha del Torneo Provincial de la UER se disputó de manera incompleta

El US Open anunció el regreso de Roger Federer

El US Open anunció el regreso de Roger Federer

Gimnasia de Concepción del Uruguay se acostumbró a festejar en su casa

Gimnasia de Concepción del Uruguay se acostumbró a festejar en su casa

La provincia
Nuevas cámaras en Ruta 11: habrá multas de hasta un millón de pesos

Nuevas cámaras en Ruta 11: habrá multas de hasta un millón de pesos

A un año de la creación de Oser: afiliados denuncian deterioro en la atención

A un año de la creación de Oser: afiliados denuncian deterioro en la atención

Vecina de San Benito denuncia privación arbitraria de agua potable

Vecina de San Benito denuncia "privación arbitraria" de agua potable

Advierten que la siembra de arroz podría caer al nivel más bajo de los últimos 26 años

Advierten que la siembra de arroz podría caer al nivel más bajo de los últimos 26 años

En el Día del Periodista la calle Mario Alarcón espera su cartel

En el Día del Periodista la calle Mario Alarcón espera su cartel

Dejanos tu comentario