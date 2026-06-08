¿Cómo quedó posicionado Patronato tras el empate ante Agropecuario?

La igualdad en Carlos Casares dejó a Patronato a la misma distancia de la zona de Reducido que de los puestos de descenso.

Patronato rescató un punto en su visita a Agropecuario al empatar 1 a 1 en el estadio Ofelia Rosenzuaig, en el marco de la 17ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional. Fue la última presentación del Rojinegro como visitante en la primera rueda de la fase regular.

El conjunto paranaense se puso en ventaja en el primer tiempo gracias a un golazo de Maximiliano Rueda. Sin embargo, en el complemento sufrió un duro contratiempo con la temprana expulsión de Valentín Pereyra. Con un hombre más, el Sojero llegó a la igualdad a través de Brian Blando.

La unidad obtenida le permitió al elenco de barrio Villa Sarmiento escalar una posición en la tabla y cerrar la jornada en el 11º puesto. Los dirigidos por Marcelo Candia quedaron a dos puntos de Deportivo Maipú de Mendoza, que ocupa la última plaza de clasificación al Reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional 2027.

Al mismo tiempo, Patronato mantiene una diferencia de apenas dos unidades sobre Colegiales, equipo que actualmente se encuentra en zona de descenso, lo que refleja la paridad que existe en la categoría.

Posiciones de la Primera Nacional, Zona B

Atlanta 30

Gimnasia 27

Tristán Suárez 26

Midland 25

Atlético Rafaela 25

Temperley 23

San Martín (Tucumán) 22

Deportivo Maipú 21

San Martín (San Juan) 20

Gimnasia y Tiro 20

Patronato 19

Güemes 19

Quilmes 18

Nueva Chicago 18

Chacarita 18

Agropecuario 18

Colegiales 17

Almagro 16