Granja Tres Arroyos sigue sin acuerdo: la negociación pasó a otro cuarto intermedio sin fecha definida.

La audiencia en Trabajo terminó sin avances. Los empleados aún reclaman salarios adeudados mientras la planta de la Granja Tres Arroyos sigue cerrada.

El conflicto en la empresa avícola Granja Tres Arroyos, de Concepción del Uruguay, continúa sin resolución. Luego de una nueva audiencia realizada este lunes en la Secretaría de Trabajo, las partes no lograron alcanzar un acuerdo y se dispuso un nuevo cuarto intermedio, aunque sin una fecha definida para retomar las negociaciones.

Del encuentro participaron representantes de los sindicatos de la Carne y de la Alimentación, junto con directivos de la firma. Previamente, los gremialistas habían mantenido conversaciones con el ministro de Gobierno de Entre Ríos, Manuel Troncoso. Por su parte, los propietarios de la empresa se habían reunido la semana pasada con autoridades provinciales, en un encuentro que contó con la presencia del gobernador Rogelio Frigerio.

Granja Tres Arroyos retomará el diálogo con sindicatos para evaluar la reapertura de la planta La China

Situación crítica en Granja Tres Arroyos

Mientras las gestiones continúan, la situación de los trabajadores sigue siendo crítica. Cerca de mil empleados aún no percibieron una parte de los haberes correspondientes a abril ni la totalidad de los salarios de mayo.

Durante el fin de semana, la empresa difundió un comunicado en el que informó que analiza una reapertura escalonada de sus plantas, aunque sin precisar plazos. Además, atribuyó la paralización de la actividad a las dificultades para exportar producción avícola y a medidas gremiales que, según sostuvo, profundizaron el conflicto.

La firma permanece cerrada hasta nuevo aviso y no existen definiciones concretas sobre el reinicio de las operaciones. Ante este escenario, el Concejo Deliberante de Concepción del Uruguay aprobó una partida especial destinada a asistir a los trabajadores que atraviesan mayores dificultades económicas.