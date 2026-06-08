Atlético Rafaela inició la venta de entradas para visitar a Patronato

El expendio de localidades se realiza en la sede de Atlético Rafaela. En Patronato afirman que resta la aprobación del operativo de seguridad.

Patronato afrontará una serie de tres compromisos consecutivos como local y abrirá la seguidilla este domingo, cuando reciba a Atlético Rafaela desde las 15.30 en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, por la 18ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional.

Desde la institución santafesina confirmaron que el encuentro contará con público visitante. El primer anuncio fue realizado el pasado jueves a través de los canales oficiales de Atlético Rafaela, que este lunes avanzó con la comercialización de las localidades para sus simpatizantes.

El próximo juego de Patronato en el Grella será con público visitante

Atlético Rafaela ganó antes de su presentación en el Grella

La venta se realiza de manera presencial en la sede administrativa de la Crema y se extenderá hasta el miércoles. El valor de las entradas fue fijado en 32.000 pesos.

Mientras tanto, en Patronato señalaron a Ovación que la presencia de hinchas visitantes está prácticamente confirmada y que únicamente resta la autorización definitiva de la Policía para oficializar la medida.