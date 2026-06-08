Uno Entre Rios | Ovación | Atlético Rafaela

Atlético Rafaela inició la venta de entradas para visitar a Patronato

El expendio de localidades se realiza en la sede de Atlético Rafaela. En Patronato afirman que resta la aprobación del operativo de seguridad.

8 de junio 2026 · 16:53hs
Atlético Rafaela inició la venta de entradas para visitar a Patronato

Patronato afrontará una serie de tres compromisos consecutivos como local y abrirá la seguidilla este domingo, cuando reciba a Atlético Rafaela desde las 15.30 en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, por la 18ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional.

Desde la institución santafesina confirmaron que el encuentro contará con público visitante. El primer anuncio fue realizado el pasado jueves a través de los canales oficiales de Atlético Rafaela, que este lunes avanzó con la comercialización de las localidades para sus simpatizantes.

atletico rafaela gano antes de su presentacion en el grella

Atlético Rafaela ganó antes de su presentación en el Grella

El juego entre Patronato y Colón se disputó con ambas parcialidades. 

El próximo juego de Patronato en el Grella será con público visitante

Nota relacionada: El próximo juego de Patronato en el Grella será con público visitante

La venta se realiza de manera presencial en la sede administrativa de la Crema y se extenderá hasta el miércoles. El valor de las entradas fue fijado en 32.000 pesos.

Mientras tanto, en Patronato señalaron a Ovación que la presencia de hinchas visitantes está prácticamente confirmada y que únicamente resta la autorización definitiva de la Policía para oficializar la medida.

Embed

Atlético Rafaela Patronato Primera Nacional
Noticias relacionadas
Los representantes de Social Federación y Olimpia con los trofeos.

Social Federación y Olimpia, campones Provinciales de 3x3

El piloto de Paraná se ubica primero en el torneo y logró ya su quinto triunfo del año.

Iñaki Arrías sigue consolidándose en el TC Pista Mouras

alan sosa: con once jugadores creo que lo hubieramos ganado

Alan Sosa: "Con once jugadores creo que lo hubiéramos ganado"

marcelo candia lamento la expulsion de valentin pereyra: no podemos darnos ese lujo

Marcelo Candia lamentó la expulsión de Valentín Pereyra: "No podemos darnos ese lujo"

Ver comentarios

Lo último

Detenido tras chocar a una motociclista y huir del lugar

Detenido tras chocar a una motociclista y huir del lugar

Isla Talavera: cuatro personas murieron en un choque múltiple en la ruta nacional 12

Isla Talavera: cuatro personas murieron en un choque múltiple en la ruta nacional 12

Social Federación y Olimpia, campones Provinciales de 3x3

Social Federación y Olimpia, campones Provinciales de 3x3

Ultimo Momento
Detenido tras chocar a una motociclista y huir del lugar

Detenido tras chocar a una motociclista y huir del lugar

Isla Talavera: cuatro personas murieron en un choque múltiple en la ruta nacional 12

Isla Talavera: cuatro personas murieron en un choque múltiple en la ruta nacional 12

Social Federación y Olimpia, campones Provinciales de 3x3

Social Federación y Olimpia, campones Provinciales de 3x3

Atlético Rafaela inició la venta de entradas para visitar a Patronato

Atlético Rafaela inició la venta de entradas para visitar a Patronato

La Justicia pidió a la CARU estudios sobre el río por la demanda contra la planta proyectada en Paysandú

La Justicia pidió a la CARU estudios sobre el río por la demanda contra la planta proyectada en Paysandú

Policiales
Detenido tras chocar a una motociclista y huir del lugar

Detenido tras chocar a una motociclista y huir del lugar

Isla Talavera: cuatro personas murieron en un choque múltiple en la ruta nacional 12

Isla Talavera: cuatro personas murieron en un choque múltiple en la ruta nacional 12

San José: una pelea fuera de un boliche culminó con una mujer en terapia intensiva

San José: una pelea fuera de un boliche culminó con una mujer en terapia intensiva

Ruta 14: tránsito interrumpido en kilometro 115 por accidente de un camión

Ruta 14: tránsito interrumpido en kilometro 115 por accidente de un camión

Hallaron a la adolescente de 15 años que se había retirado el viernes de su domicilio

Hallaron a la adolescente de 15 años que se había retirado el viernes de su domicilio

Ovación
Liga Federal: Quique, Recreativo y Sionista abren sus series de playoffs

Liga Federal: Quique, Recreativo y Sionista abren sus series de playoffs

Social Federación y Olimpia, campones Provinciales de 3x3

Social Federación y Olimpia, campones Provinciales de 3x3

Iñaki Arrías sigue consolidándose en el TC Pista Mouras

Iñaki Arrías sigue consolidándose en el TC Pista Mouras

Boca cerró a Rodolfo Arruabarrena como nuevo DT

Boca cerró a Rodolfo Arruabarrena como nuevo DT

Gimnasia de Concepción del Uruguay se acostumbró a festejar en su casa

Gimnasia de Concepción del Uruguay se acostumbró a festejar en su casa

La provincia
Senado analiza la reforma previsional provincial

Senado analiza la reforma previsional provincial

La rosarina que le devolvió el vino a Entre Ríos y desafió una prohibición de casi un siglo

La rosarina que le devolvió el vino a Entre Ríos y desafió una prohibición de casi un siglo

Proyectarán el documental Dejar Romero en una función especial del IAAER

Proyectarán el documental "Dejar Romero" en una función especial del IAAER

El relevamiento de edificios educativos ya alcanzó al 90 por ciento de las escuelas

El relevamiento de edificios educativos ya alcanzó al 90 por ciento de las escuelas

Yerba entrerriana obtuvo medallas de Oro y Plata en el primer Mundial de la Yerba Mate

Yerba entrerriana obtuvo medallas de Oro y Plata en el primer Mundial de la Yerba Mate

Dejanos tu comentario