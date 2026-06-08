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Social Federación y Olimpia, campones Provinciales de 3x3

Social Federación, en mujeres, y Olimpia, en varones, se consagraron en las finales del certamen organizado por la FBER, que se disputaron en Villaguay.

8 de junio 2026 · 16:57hs
Los representantes de Social Federación y Olimpia con los trofeos.

Prensa FBER

Los representantes de Social Federación y Olimpia con los trofeos.

Villaguay fue escenario de las Finales Provinciales de 3×3 organizadas por la Federación de Básquet de Entre Ríos (FBER), una jornada que reunió a los mejores equipos de la temporada y que ratificó el crecimiento sostenido de esta modalidad. Social Federación y Olimpia de Paraná fueron los campeones en la rama femenina y masculina, respectivamente.

En la categoría Cadetes Femenino, el título quedó en manos de Social Federación, que coronó una destacada campaña al imponerse por 11 a 7 frente a Regatas Uruguay en el encuentro decisivo. El conjunto federaense mostró solidez a lo largo de toda la competencia y logró quedarse con el campeonato provincial. El podio se completó con Estudiantes de Paraná, que finalizó en la tercera ubicación.

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El piloto de Paraná se ubica primero en el torneo y logró ya su quinto triunfo del año.

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Por su parte, en Juveniles Masculino, Olimpia de Paraná se consagró campeón luego de protagonizar una final emocionante y de alto nivel frente al Club Atlético Villa Elisa. El conjunto paranaense logró imponerse por un ajustado 18 a 16 para quedarse con el máximo festejo provincial. Ciclista completó el podio tras finalizar en la tercera colocación.

La denominada Ciudad de Encuentros recibió a un total de 36 equipos provenientes de distintos puntos de la provincia, distribuidos en las categorías Juveniles Masculino y Cadetes Femenino. La actividad se desarrolló de manera simultánea en los gimnasios de los clubes Huracán, Sarmiento, ADEV y Parque, en un marco de gran convocatoria.

La competencia volvió a poner de manifiesto el crecimiento que viene experimentando el básquet 3×3 en Entre Ríos. La modalidad se ha consolidado como una alternativa dinámica y atractiva dentro de la estructura competitiva de la FBER, brindando nuevas oportunidades de participación, desarrollo y formación para jugadores y clubes de toda la provincia.

Posiciones finales en Villaguay

Cadetes Femenino

1° Social Federación

2° Regatas Uruguay

3° Estudiantes de Paraná

Juveniles Masculino

1° Olimpia de Paraná

2° Club Atlético Villa Elisa

3° Ciclista de Paraná

Olimpia Social Federación Villaguay FBER
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