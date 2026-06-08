Social Federación y Olimpia, campones Provinciales de 3x3

Social Federación, en mujeres, y Olimpia, en varones, se consagraron en las finales del certamen organizado por la FBER, que se disputaron en Villaguay.

Villaguay fue escenario de las Finales Provinciales de 3×3 organizadas por la Federación de Básquet de Entre Ríos (FBER), una jornada que reunió a los mejores equipos de la temporada y que ratificó el crecimiento sostenido de esta modalidad. Social Federación y Olimpia de Paraná fueron los campeones en la rama femenina y masculina, respectivamente.

En la categoría Cadetes Femenino, el título quedó en manos de Social Federación, que coronó una destacada campaña al imponerse por 11 a 7 frente a Regatas Uruguay en el encuentro decisivo. El conjunto federaense mostró solidez a lo largo de toda la competencia y logró quedarse con el campeonato provincial. El podio se completó con Estudiantes de Paraná, que finalizó en la tercera ubicación.

Por su parte, en Juveniles Masculino, Olimpia de Paraná se consagró campeón luego de protagonizar una final emocionante y de alto nivel frente al Club Atlético Villa Elisa. El conjunto paranaense logró imponerse por un ajustado 18 a 16 para quedarse con el máximo festejo provincial. Ciclista completó el podio tras finalizar en la tercera colocación.

La denominada Ciudad de Encuentros recibió a un total de 36 equipos provenientes de distintos puntos de la provincia, distribuidos en las categorías Juveniles Masculino y Cadetes Femenino. La actividad se desarrolló de manera simultánea en los gimnasios de los clubes Huracán, Sarmiento, ADEV y Parque, en un marco de gran convocatoria.

La competencia volvió a poner de manifiesto el crecimiento que viene experimentando el básquet 3×3 en Entre Ríos. La modalidad se ha consolidado como una alternativa dinámica y atractiva dentro de la estructura competitiva de la FBER, brindando nuevas oportunidades de participación, desarrollo y formación para jugadores y clubes de toda la provincia.

Posiciones finales en Villaguay

Cadetes Femenino

1° Social Federación

2° Regatas Uruguay

3° Estudiantes de Paraná

Juveniles Masculino

1° Olimpia de Paraná

2° Club Atlético Villa Elisa

3° Ciclista de Paraná