Wayne Rooney apuntó contra el gualeyo Lisandro Martínez por el presente del Manchester United

“Martínez da la cara”, estalló Wayne Rooney, leyenda de los Diablos Rojos, por el mal momento que está atravesando el club. Además, respaldó al entrenador.

Wayne Rooney , ídolo y leyenda del Manchester United, lanzó duras críticas contra los jugadores del plantel de los Diablos Rojos por el mal momento que atraviesa el club, tras la aplastante derrota por 3-0 contra Bournemouth en la Premier League: "Estos jugadores creen que son mejores de lo que realmente son y son muy egoístas".

El emblema del club, enfurecido por el rendimiento del plantel en los últimos partidos, apuntó nuevamente contra el central entrerriano Lisandro Martínez, que hace algunas semanas hizo declaraciones contra la dirigencia por no traer refuerzos competitivos: "Cuando las cosas no salen, se bajan del autobús con la capucha puesta. Vayan y den la cara. Martínez, da la cara: levántense y muestren que cuestionan al entrenador. Da la cara".

Rooney se mostró muy enfurecido por la actualidad del club, en diálogo con un youtuber partidario de los Diablos Rojos, donde se deshizo en críticas por la actitud de los jugadores: "Estos jugadores creen que son mejores de lo que realmente son y son muy egoístas: no les importan ni sus compañeros, ni el entrenador, ni los hinchas. Están paseándose por ahí y pasando por encima del DT".

Y agregó: "Falta de conocimiento, falta de entendimiento, falta de hambre, falta de deseo, falta de todo".

Criticó las declaraciones de Lisandro Martínez

“Cuando Lisandro habló, dije que destruiría el vestuario. Ese fue el comienzo y ahora lo vimos con Bruno Fernandes, porque no quieren asumir la responsabilidad”, sentenció el exfutbolista por las declaraciones del gualeyo, que declaró que falta valentía para presionar arriba y que el equipo no puede ser tan pasivo frente a los rivales en la derrota por 4-1 ante el Como en la Champions League.

La leyenda inglesa respaldó la actitud de la hinchada del Manchester con el entrenador, a quien respaldó: "Me encantó que la afición haya aplaudido a Michael Carrick al final del partido y después se pusiera contra los jugadores".

A su vez, mencionó lo que espera de los jugadores por sus altos sueldos: “Nadie está dispuesto a ponerse esa camiseta y decir: ¿Sabés qué? Voy a luchar por mi lugar en el equipo. Están recibiendo una cantidad de dinero enorme y lo mínimo que pueden hacer es trabajar, demostrar que significan algo y demostrarle al hincha que te importa”.

“Nuestro club da lo mejor de sí mismo cuando estamos todos unidos, y reconozco que mis palabras en ese momento no contribuyeron a ello. Sé que todas y cada una de las personas del Manchester United están haciendo todo lo posible para alcanzar nuestra ambición común: conseguir el éxito que este club y sus aficionados se merecen. Ahora que hemos dejado atrás esta situación, estamos totalmente centrados en ganar juntos”.

De esta manera, sin nombrarlo, terminó coincidiendo con las declaraciones del argentino anteriormente mencionadas, con respecto al accionar de la dirigencia en esta temporada.