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El mensaje de la Selección argentina y del "Chiqui" Tapia a Scaloni por la muerte de su madre

La Selección Argentina y Claudio Chiqui Tapia enviaron un emotivo mensaje de apoyo a Lionel Scaloni.

28 de octubre 2026 · 12:02hs
El mensaje de la Selección argentina y del Chiqui Tapia a Scaloni por la muerte de su madre

El presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), Claudio Chiqui Tapia, y la Selección Argentina le enviaron un sentido mensaje al director técnico Lionel Scaloni por la muerte de su madre, Eulalia Marzetti.

Nota relacionada: Murió la mamá de Lionel Scaloni

"Gringo querido, todo un país te abraza a vos y a tu familia en este difícil momento por la partida de tu mamá. Mis más sinceras condolencias. Te quiero mucho y acá estamos para acompañarte. Que en paz descanse Eulalia Marzetti", fue el mensaje de Tapia.

La Selección argentina, por su parte, envió sus condolencias "a nuestro entrenador Lionel Scaloni por el fallecimiento de su madre, Eulalia Marzetti. El abrazo fraternal de todos los argentinos para el gringo y sus seres queridos en este momento. ¡Mucha fuerza!".

Marzetti, de 74 años, murió en la ciudad santafesina de Pujato luego de atravesar mucho tiempo bajo un muy delicado estado de salud. El director técnico de la Selección argentina, que luego del Mundial pensó en dejar el cargo debido a la salud de sus padres, se encuentra de camino a Pujato para el velorio.

Chiqui Tapia Scaloni Selección Argentina
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