Vitar aprovechó la sanción de Bastidas, ganó en Concordia y ahora lidera en el TN Clase 2

El mendocino se impuso de punta a punta con el Nissan March, logró su 2ª victoria consecutiva y llegó al Coronación con 1 punto de ventaja sobre el entrerriano.

Por mérito propio y también por errores ajenos, Tomás Vitar (Nissan March) cerró un gran fin de semana en el autódromo de Concordia, donde el TN Clase 2 llevó a cabo su 11ª y anteúltima fecha del Campeonato 2026. El 4º triunfo de la temporada y el 2º consecutivo, sumado a las sanciones que recibieron Exequiel Bastidas y Francisco Coltrinari en la lucha por el título, le permiten al piloto del GR Competición llegar al Premio Coronación como líder del torneo.

El mendocino, que largó desde la “pole position”, se impuso de punta a punta en el circuito entrerriano de 4.700 metros, donde ninguno de sus rivales estuvo en condiciones certeras de discutirle el liderazgo. Las posibles amenazas de Vitar se fueron diluyendo: Juan Ignacio Canela (Toyota Yaris), que largaba 5º y tenía mínimas chances de ser campeón, no pudo ser de la partida por problemas mecánicos. Valentino Quattrocchi (Toyota Yaris), que partió 2º, se retrasó en la 1ª vuelta y luego abandonó.

Exequiel Bastidas (Toyota Yaris), que largó 4º y siendo líder del campeonato, perdió 2 ubicaciones en el giro inicial y cuando buscaba recuperar el 4º puesto, tocó de atrás y llevó al trompo a Thomas Marchesín (Toyota Etios). Luego de un rápido análisis de la maniobra, los comisarios deportivos le aplicaron un recargo de 15 segundos, lo que dejó al piloto del Ale Bucci Racing en la 8ª posición final, luego de haber cruzado la meta en el 3º lugar.

Por su parte, Francisco Coltrinari (Peugeot 208) había comenzado la Final en la 2ª posición del campeonato, pero un exceso en el ingreso a la curva 1, cuando circulaba en el 2º puesto, lo llevó a golpear a Renzo Blotta (Peugeot 208), lo que derivó en el abandono del chubutense. El salteño, que había caído al 10º lugar a raíz de esa acción, fue excluido durante el desarrollo de la Final por los comisarios deportivos.

Vitar aprovechó la sanción de Bastidas, ganó en Concordia y ahora lidera en el TN Clase 2

Vitar aprovechó la sanción de Bastidas, ganó en Concordia y ahora lidera en el TN Clase 2

Todas estas situaciones beneficiaron directamente a Vitar, quien cumplió con su parte a la perfección, como había sucedido en Mendoza. Y luego de 3 fechas, el mendocino recuperó la punta del campeonato. Cuando quedan 63 puntos en disputa en Viedma, el piloto del GR Competición tiene una ventaja de 1 unidad sobre Bastidas, quien se mostró desconsolado con el recargo de 15 segundos, y 27 sobre Coltrinari.

“Tuvimos muy buen ritmo en las primeras vueltas y después fui tranquilo, cuidando. Luego de la fecha de Oberá, que fue muy mala para nosotros, hicimos una prueba y mejoramos. Ahora llegamos muy entusiasmados a Viedma ”, expresó Vitar en AM590 Continental y Campeones Radio.

El JPM Racing completó el podio con Gastón Iansa (Peugeot 208) y Braian Reinoso (Chevrolet Onix), quienes largaron 6º y 11º, respectivamente. El “Misil” de San Vicente suma 2 podios en 3 carreras desde su regreso a la Clase 2, aunque sólo disputó 2 Finales, ya que un accidente en los entrenamientos en Mendoza frustró la continuidad de su fin de semana. El tucumano, en tanto, alcanzó su primer “top 3” en la categoría.

La 12ª y última fecha del TN se llevará a cabo el 28 y 29 de noviembre, en el autódromo de Viedma, provincia de Río Negro.