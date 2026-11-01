Quini 6: no hubo ganadores con seis aciertos y el Siempre Sale repartió premios

El Quini 6 realizó el sorteo 3.422 este domingo 1° de noviembre. No hubo ganadores con seis aciertos en los principales pozos y el Siempre Sale repartió premios.

El Quini 6 realizó este domingo 1° de noviembre su sorteo número 3.422, organizado por la Caja de Asistencia Social de Santa Fe. La jornada dejó tres pozos millonarios vacantes en las modalidades Tradicional, La Segunda y Revancha, mientras que el Siempre Sale tuvo 54 apostadores ganadores.

Los premios acumulados en las principales modalidades superaron los 4.073 millones de pesos, lo que genera expectativas para el próximo sorteo del miércoles.

Quini 6: los números ganadores del domingo

En el Tradicional, los números favorecidos fueron:

07 - 08 - 09 - 10 - 14 - 41

No hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante, con más de 1.327 millones de pesos.

En La Segunda, la combinación ganadora fue:

02 - 04 - 16 - 24 - 27 - 37

Tampoco se registraron ganadores con seis aciertos y el premio acumulado superó los 1.946 millones de pesos.

Por su parte, en La Revancha salieron los siguientes números:

00 - 02 - 14 - 23 - 29 - 39

El pozo quedó vacante y acumuló más de 800 millones de pesos.

Siempre Sale: 54 apostadores ganaron más de 9 millones de pesos

La modalidad Siempre Sale fue la única que distribuyó premios entre los apostadores que alcanzaron la mayor cantidad de aciertos.

Los números sorteados fueron:

02 - 05 - 08 - 09 - 14 - 40

En esta oportunidad hubo 54 ganadores con cinco aciertos, quienes recibirán más de 9 millones de pesos cada uno.

Cuándo es el próximo sorteo del Quini 6

El próximo sorteo está previsto para el miércoles 4 de noviembre, a las 21.15, con importantes premios acumulados luego de que quedaran vacantes los principales pozos de este domingo.

El Quini 6 es un juego poceado que se desarrolla desde 1988 y pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

Para participar, los apostadores deben seleccionar seis números entre el 00 y el 45 inclusive. Las apuestas pueden realizarse en las modalidades Tradicional, Revancha y Siempre Sale.

Los sorteos se realizan dos veces por semana, los miércoles y domingos, y los resultados pueden consultarse a través de los canales oficiales del juego.