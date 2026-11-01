El Quini 6 realizó este domingo 1° de noviembre su sorteo número 3.422, organizado por la Caja de Asistencia Social de Santa Fe. La jornada dejó tres pozos millonarios vacantes en las modalidades Tradicional, La Segunda y Revancha, mientras que el Siempre Sale tuvo 54 apostadores ganadores.
Quini 6: no hubo ganadores con seis aciertos y el Siempre Sale repartió premios
El Quini 6 realizó el sorteo 3.422 este domingo 1° de noviembre. No hubo ganadores con seis aciertos en los principales pozos y el Siempre Sale repartió premios.
Los premios acumulados en las principales modalidades superaron los 4.073 millones de pesos, lo que genera expectativas para el próximo sorteo del miércoles.
Quini 6: los números ganadores del domingo
En el Tradicional, los números favorecidos fueron:
07 - 08 - 09 - 10 - 14 - 41
No hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante, con más de 1.327 millones de pesos.
En La Segunda, la combinación ganadora fue:
02 - 04 - 16 - 24 - 27 - 37
Tampoco se registraron ganadores con seis aciertos y el premio acumulado superó los 1.946 millones de pesos.
Por su parte, en La Revancha salieron los siguientes números:
00 - 02 - 14 - 23 - 29 - 39
El pozo quedó vacante y acumuló más de 800 millones de pesos.
Siempre Sale: 54 apostadores ganaron más de 9 millones de pesos
La modalidad Siempre Sale fue la única que distribuyó premios entre los apostadores que alcanzaron la mayor cantidad de aciertos.
Los números sorteados fueron:
02 - 05 - 08 - 09 - 14 - 40
En esta oportunidad hubo 54 ganadores con cinco aciertos, quienes recibirán más de 9 millones de pesos cada uno.
Cuándo es el próximo sorteo del Quini 6
El próximo sorteo está previsto para el miércoles 4 de noviembre, a las 21.15, con importantes premios acumulados luego de que quedaran vacantes los principales pozos de este domingo.
El Quini 6 es un juego poceado que se desarrolla desde 1988 y pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.
Para participar, los apostadores deben seleccionar seis números entre el 00 y el 45 inclusive. Las apuestas pueden realizarse en las modalidades Tradicional, Revancha y Siempre Sale.
Los sorteos se realizan dos veces por semana, los miércoles y domingos, y los resultados pueden consultarse a través de los canales oficiales del juego.