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Quini 6: no hubo ganadores con seis aciertos y el Siempre Sale repartió premios

El Quini 6 realizó el sorteo 3.422 este domingo 1° de noviembre. No hubo ganadores con seis aciertos en los principales pozos y el Siempre Sale repartió premios.

1 de noviembre 2026 · 21:45hs
Quini 6: no hubo ganadores con seis aciertos y el Siempre Sale repartió premios

El Quini 6 realizó este domingo 1° de noviembre su sorteo número 3.422, organizado por la Caja de Asistencia Social de Santa Fe. La jornada dejó tres pozos millonarios vacantes en las modalidades Tradicional, La Segunda y Revancha, mientras que el Siempre Sale tuvo 54 apostadores ganadores.

LEER MÁS: Un apostador ganó más de 1.080 millones de pesos en La Revancha del Quini 6

Los premios acumulados en las principales modalidades superaron los 4.073 millones de pesos, lo que genera expectativas para el próximo sorteo del miércoles.

Quini 6: los números ganadores del domingo

En el Tradicional, los números favorecidos fueron:

07 - 08 - 09 - 10 - 14 - 41

No hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante, con más de 1.327 millones de pesos.

En La Segunda, la combinación ganadora fue:

02 - 04 - 16 - 24 - 27 - 37

Tampoco se registraron ganadores con seis aciertos y el premio acumulado superó los 1.946 millones de pesos.

Por su parte, en La Revancha salieron los siguientes números:

00 - 02 - 14 - 23 - 29 - 39

El pozo quedó vacante y acumuló más de 800 millones de pesos.

Siempre Sale: 54 apostadores ganaron más de 9 millones de pesos

La modalidad Siempre Sale fue la única que distribuyó premios entre los apostadores que alcanzaron la mayor cantidad de aciertos.

Los números sorteados fueron:

02 - 05 - 08 - 09 - 14 - 40

En esta oportunidad hubo 54 ganadores con cinco aciertos, quienes recibirán más de 9 millones de pesos cada uno.

Cuándo es el próximo sorteo del Quini 6

El próximo sorteo está previsto para el miércoles 4 de noviembre, a las 21.15, con importantes premios acumulados luego de que quedaran vacantes los principales pozos de este domingo.

El Quini 6 es un juego poceado que se desarrolla desde 1988 y pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

Para participar, los apostadores deben seleccionar seis números entre el 00 y el 45 inclusive. Las apuestas pueden realizarse en las modalidades Tradicional, Revancha y Siempre Sale.

Los sorteos se realizan dos veces por semana, los miércoles y domingos, y los resultados pueden consultarse a través de los canales oficiales del juego.

Quini 6 vacantes Ganadores
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