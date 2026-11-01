Natación: Cecilia Dieleke ganó el oro olímpico juvenil

Cecilia Dieleke se consagró campeona olímpica de la juventud en los 200 metros espalda de natación en los Juegos de Dakar 2026 , con una actuación extraordinaria que le permitió no solo quedarse con la medalla de oro, sino también quebrar el récord argentino absoluto de la especialidad.

La joven de 17 años, que había sido una de las abanderadas nacionales en la ceremonia inaugural, completó la final en 2m10s05 y consiguió la primera medalla dorada de la delegación en Senegal.

Dieleke dominó la carrera de principio a fin. Pasó los primeros 50 metros en 30s60, completó los 100 en 1m03s86 y llegó a los 150 con un registro de 1m37s09. En el último largo mantuvo su ritmo para tocar la pared en 2m10s05, con una ventaja de 5s47 sobre la griega Eirini Zervou, que se quedó con la plata al registrar 2m15s52. El bronce fue para la israelí Ofir Simcha, con 2m17s44, mientras que la italiana Greta Rossi terminó cuarta, con 2m19s61.

¡CECILIA DIELEKE GANÓ EL PRIMER ORO PARA ARGENTINA! La nadadora de 17 años se impuso en la final de los 200 metros espalda con un tiempo de 2:10.05. ES EL PRIMER ORO DE UNA MUJER ARGENTINA EN LA HISTORIA DE UNA COMPETICIÓN OLÍMPICA. #JuegosOlímpicos #Dakar2026 https://t.co/Wu2elrj6Ct — Juegos Olímpicos™ (@juegosolimpicos) November 1, 2026

La magnitud de su actuación quedó reflejada en el cronómetro. Dieleke mejoró por 31 centésimas el récord argentino y sudamericano de 2m10s36 que Malena Santillán había establecido el 11 de agosto de 2025. Además, pulverizó su mejor registro personal, los 2m11s08 que había conseguido el 8 de mayo de 2026. En apenas cuatro largos logró rebajar su propia marca en 1s03 y establecer un nuevo récord nacional.

La nadadora había comenzado su participación en Dakar con otra demostración de autoridad. Durante la mañana del domingo se impuso en su serie clasificatoria con 2m13s73, el mejor tiempo de todas las participantes, y aseguró su lugar en la definición por las medallas. Pocas horas después, no solo ratificó su condición de candidata, sino que consiguió mejorar ampliamente aquel registro.

Su consagración tiene un valor especial para la delegación argentina. Dieleke había sido elegida para llevar la bandera nacional en la ceremonia inaugural junto con el gimnasta Benjamín Fernández de Landa, un reconocimiento a su proyección deportiva. La nadadora ya había conseguido siete medallas en los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026, entre ellas tres de oro, y había sumado seis preseas en los Panamericanos Junior de Asunción 2025.

Cecilia Dieleke, orgullo del deporte argentino La nadadora se quedó con la medalla dorada en los 200 metros espalda en @jojdakar2026.A los 17 años, una de las abanderadas albicelestes en este evento volvió a hacer historia.#JuegosOlímpicos #Dakar2026 l @PrensaCOA https://t.co/abMPPg0bud — Juegos Olímpicos™ (@juegosolimpicos) November 1, 2026

Pero su victoria en Senegal representa un salto de calidad. Es la 14ª medalla de oro que consigue la Argentina en la historia de los Juegos Olímpicos de la Juventud. La primera había llegado en Singapur 2010, de la mano de Brian Toledo en lanzamiento de jabalina. Cuatro años después, Francisco Saubidet Birkner se consagró en yachting en Nanjing 2014. La cosecha más importante se produjo en Buenos Aires 2018, cuando la delegación nacional conquistó 11 títulos.

Ocho años después de aquella edición histórica disputada en casa, Dieleke volvió a llevar a la Argentina a lo más alto de un podio olímpico juvenil. Y lo hizo en una competencia que se celebra por primera vez en el continente africano, consignó Clarín.