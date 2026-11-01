Avanza la reglamentación para declarar al jabalí, al ciervo axis y al chancho asilvestrado como plagas

Productores, autoridades y asociaciones de cazadores avanzaron en la reglamentación de la Ley Provincial N.º 11.184 que declara plagas tres especies exóticas

Productores, autoridades y asociaciones de cazadores avanzaron en la reglamentación de la Ley Provincial N.º 11.184 que declara plagas tres especies exóticas

Productores, autoridades y asociaciones de cazadores avanzaron en la reglamentación de la Ley Provincial N.º 11.184 que declara plagas tres especies exóticas

Productores, autoridades provinciales, representantes de comunas y asociaciones de cazadores participaron de una convocatoria para avanzar en la reglamentación de la Ley Provincial N.º 11.184, que declara plagas al jabalí, el chancho asilvestrado y el ciervo axis.

En la localidad de Colonia El Solar, departamento La Paz, se realizó un encuentro encabezado por el presidente de la Filial El Solar-Colonia Bertozzi, Dr. José María Varangot; el secretario de Finanzas de FAA y vicepresidente de la Filial Bovril, Sebastián Klug; el titular de la Comuna, Christian Schreiner; y el secretario de Agricultura, Raúl Boc-Ho. También participaron funcionarios provinciales, representantes de municipios y comunas cercanas, productores e integrantes de asociaciones de cazadores.

El encuentro tuvo como objetivo avanzar en la reglamentación de la Ley Provincial N.º 11.184, que declara plagas a especies exóticas invasoras como el jabalí, el chancho asilvestrado y el ciervo axis.

Durante una extensa charla, funcionarios provinciales brindaron detalles sobre distintos aspectos de la reglamentación, cuyo proceso de elaboración estaría muy avanzado y a la espera de la firma del gobernador Rogelio Frigerio.

Cabe destacar que el salón comunal estuvo colmado. Si bien no hubo un acuerdo total entre los distintos actores sobre algunos puntos específicos de la reglamentación, todos coincidieron en la necesidad de avanzar con su sanción a la mayor brevedad posible. Asimismo, señalaron que, en caso de ser necesario incorporar modificaciones, estas podrían realizarse a través de las herramientas disponibles en la Secretaría de Agricultura, con el objetivo de contar con la Ley Provincial N.º 11.184 plenamente reglamentada.

Ley Provincial N.º 11.184 – Autorización de caza

La norma declara plagas a determinadas especies exóticas invasoras, como el jabalí (Sus scrofa), el chancho asilvestrado y el ciervo axis (Axis axis), en todo el territorio de la provincia.