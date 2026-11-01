Uno Entre Rios | La Provincia | Exportaciones

Las dificultades del sector citrícola con las exportaciones

Desde la Cámara de Exportadores de Citrus del Nordeste Argentino advierten sobre el escenario complejo de las economías regionales por las exportaciones.

José Luis Ballesteros

Por José Luis Ballesteros

1 de noviembre 2026 · 12:12hs
El sector citrícola argentino enfrenta un escenario complejo con una caída del 38% en exportaciones.

El sector citrícola argentino enfrenta un escenario complejo con una caída del 38% en exportaciones.

El sector citrícola de la región atraviesa un escenario desafiante, en un contexto en el que las economías regionales buscan sostener su actividad y mejorar sus condiciones de competitividad. De acuerdo a un relevamiento del Semáforo de Economías Regionales correspondiente a agosto de 2026 se registró una caída del 38% en el valor de las exportaciones, lo que demuestra valores por debajo del promedio.

El citrus como la madera y el arándano atraviesan un momento complicado.

El citrus como la madera y el arándano atraviesan un momento complicado.

Roberto Varela, gerente de la Cámara de Exportadores de Citrus del Nordeste Argentino indicó que "hay un consenso general de que las economías regionales no están totalmente dentro de la órbita del Gobierno Nacional. Sabemos que hay sectores que están siendo privilegiados y es una política que uno podrá estar de acuerdo o no y al resto nos toca hacer de nuestro panorama lo mejor que se pueda después de algunas barreras que se han bajado que no significan económicamente nada interesante, pero sí desde lo administrativo”.

En ese sentido, mencionó que tanto el citrus como la madera y el arándano atraviesan un momento complicado. "Esta transición del sistema económico nos toma con unas ideas que a lo mejor habría que revisar”, comentó.

Uno de los principales puntos planteados por el gerente de la Cámara de Exportadores estuvo relacionado con la carga tributaria que soportan las empresas exportadoras. "Respecto del IVA lo que hemos solicitado es que desde el punto de vista de la exportación la devolución sea inmediata o directamente no se cobre si el material está destinado a la exportación. Porque hay que pagarlo, entra dentro de las cuentas, se devuelve a los 3 o 4 meses y aunque ahora, haya una cierta estabilidad, eso te quita capital de trabajo por tres o cuatro meses", consideró en LT 15.

Otra de las medidas apuntadas fue la de “compensar efectivamente todo lo que se está pagando por los otros impuestos. Es decir, Ingresos Brutos, Impuesto al Cheque, Impuestos Municipales y otro tipo de tasas. Ahí hay un reintegro por parte del gobierno que en este momento está entre el 2,6 y el 3%, cuando nosotros tenemos probado que todos esos impuestos llegan al 11,5% de la exportación. Entonces, la distancia es muy grande entre el 2,6 que se devuelve y el 11 que efectivamente las empresas están pagando”.

Este año hay una gran producción de citrus

Este año hay una gran producción de citrus

La dificultad para el sector de las economías

Varela consideró que esta situación representa una dificultad adicional para los productores, incluso en un contexto de mayor estabilidad económica. La demora en recuperar esos fondos implica perder capital de trabajo y afrontar el efecto de la inflación sobre el dinero que posteriormente se reintegra.

"En el mundo está todo el mundo convulsionado porque la inflación mundial se está yendo del 2 al 4% en Estados Unidos o va a superar el 2% en Europa. Es lo que nosotros tenemos mensualmente. Entonces, si nuestros costos en dólares aumentan al mismo ritmo en que el a nuestro cliente le aumentan en un año, no somos competitivos”, manifestó.

Consultado si en el último tiempo se ganaron nuevos mercados, Varela respondió: "Estuve en España en la reunión más significativa y más importante de frutas en Europa. Los productores de frutas en Europa, tanto en Italia, Francia como en España que son los más importantes también están en una situación por el aumento del costo del combustible”.

Y agregó: “Eso los está poniendo a unos precios que está haciendo que sus ventas caigan y por supuesto que parte de eso en la cuestión citrícola nos culpan a nosotros por el tema de las exportaciones. En el caso de Argentina, en este caso particular, son muy bajas desde el punto de vista de los cítricos dulces, como nuestro caso en la región litoral. No es el caso del limón de Tucumán que exporta una cantidad interesante”.

Las declaraciones de Roberto Varela volvieron a poner en el centro del debate la necesidad de mejorar las condiciones en las que las economías regionales participan del comercio internacional. “Si la guerra del Golfo disminuyera, el precio del petróleo va a bajar y esas pasiones y tensiones van a disminuir en Europa. Pero nosotros ya teníamos 2% antes de que empezara la guerra, o sea, que seguimos exactamente igual o peor”, finalizó.

Exportaciones Citrus economías
Noticias relacionadas
Rige alerta amarilla por tormentas para algunas localidades de la provincia. Según los datos oficiales no se registran personas evacuadas

Monitoreo: situación hídrica y meteorológica en Entre Ríos

Verónica Sanfilippo, es una cantante entrerriana. Será parte de las actividades previstas para la visita del Papa León XIV a Argentina

Una paranaense le cantará al Papa León XIV 

Este domingo 1 de noviembre comenzaron a circular nuevas líneas y recorridos de colectivos de la empresa San José UTE

Paraná: comenzaron a circular nuevas líneas y recorridos de colectivos

La actividad de los cuidadores de personas mayores se consolida como una alternativa laboral, a medida que aumenta la expectativa de vida.

La demanda de cuidadores de personas mayores se acrecienta en Paraná

Ver comentarios

Lo último

Natación: Cecilia Dieleke ganó el oro olímpico juvenil

Natación: Cecilia Dieleke ganó el oro olímpico juvenil

Las dificultades del sector citrícola con las exportaciones

Las dificultades del sector citrícola con las exportaciones

Aero Integral brilló en Brasil, se trajo varias medallas y fue premiada por su ejecución

Aero Integral brilló en Brasil, se trajo varias medallas y fue premiada por su ejecución

Ultimo Momento
Natación: Cecilia Dieleke ganó el oro olímpico juvenil

Natación: Cecilia Dieleke ganó el oro olímpico juvenil

Las dificultades del sector citrícola con las exportaciones

Las dificultades del sector citrícola con las exportaciones

Aero Integral brilló en Brasil, se trajo varias medallas y fue premiada por su ejecución

Aero Integral brilló en Brasil, se trajo varias medallas y fue premiada por su ejecución

Maximiliano Llanes: Erramos como sociedad en no incluir la gimnasia en las escuelas

Maximiliano Llanes: "Erramos como sociedad en no incluir la gimnasia en las escuelas"

Torneo Regional Amateur: Neuquen va por la épica ante un Atlético Paraná que está cómodo con su ventaja

Torneo Regional Amateur: Neuquen va por la épica ante un Atlético Paraná que está cómodo con su ventaja

Policiales
Colón: allanan una vivienda por fraude con una tarjeta de débito

Colón: allanan una vivienda por fraude con una tarjeta de débito

Federación: secuestran cocaína en el ingreso a la ciudad

Federación: secuestran cocaína en el ingreso a la ciudad

Condenaron a cuatro integrantes de la red narco liderada por Airaldi

Condenaron a cuatro integrantes de la red narco liderada por Airaldi

Paraná: murió motociclista tras ser colisionado por conductor con alcoholemia positiva

Paraná: murió motociclista tras ser colisionado por conductor con alcoholemia positiva

Femicidio de Micaela: Wagner señaló a Pavón, dijo que es golpeado en la cárcel y pidió su pena de muerte

Femicidio de Micaela: Wagner señaló a Pavón, dijo que es golpeado en la cárcel y pidió su pena de muerte

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Las dificultades del sector citrícola con las exportaciones

Las dificultades del sector citrícola con las exportaciones

Entre Ríos registró una menor caída del empleo privado que el promedio nacional

Entre Ríos registró una menor caída del empleo privado que el promedio nacional

Monitoreo: situación hídrica y meteorológica en Entre Ríos

Monitoreo: situación hídrica y meteorológica en Entre Ríos

Una paranaense le cantará al Papa León XIV 

Una paranaense le cantará al Papa León XIV 

Paraná: comenzaron a circular nuevas líneas y recorridos de colectivos

Paraná: comenzaron a circular nuevas líneas y recorridos de colectivos

Dejanos tu comentario