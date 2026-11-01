Secuestraron droga y dinero en amplio operativo por narcomenudeo en Bovril

La Policía realizó tres allanamientos en Bovril, en el marco de dos causas por narcomenudeo, con secuestro de elementos de interés para la investigación.

La ciudad de Bovril, en el departamento La Paz, fue escenario de un importante procedimiento policial llevado a cabo de manera simultánea en tres domicilios. Las medidas se ejecutaron ayer por la madrugada como consecuencia directa de dos tareas de investigación llevadas a cabo de forma previa por personal especializado de la División Drogas Peligrosas de La Paz.

Dichos procedimientos estuvieron directamente vinculados con dos causas iniciadas por presunta infracción a la Ley de Narcomenudeo que se tramitan en la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) de La Paz. Fue esta representación fiscal la encargada de gestionar las correspondientes órdenes judiciales ante el Juzgado de Garantías y Transición local. Una vez diligenciados los mandamientos en cada una de las viviendas por parte del personal interviniente, los allanamientos arrojaron un resultado plenamente favorable para el avance de las actuaciones.

La concreción simultánea de las irrupciones en los tres puntos de la ciudad de Bovril demandó una labor coordinada y un despliegue conjunto de distintas áreas de la Policía de Entre Ríos. Las tareas fueron encabezadas por efectivos de la División Drogas Peligrosas La Paz, quienes contaron con el acompañamiento operativo de sus pares pertenecientes a las Divisiones Drogas Peligrosas de las departamentales de Federal y Feliciano.

Asimismo, ante la necesidad de garantizar la seguridad en cada uno de los objetivos y llevar adelante los ingresos de forma simultánea y segura, los procedimientos contaron con la apoyatura táctica de las respectivas Guardias Especiales de cada una de las jefaturas departamentales involucradas.

Durante la minuciosa inspección efectuada en los tres domicilios allanados, las fuerzas policiales lograron el secuestro de abundante material de directo interés para el desarrollo de la investigación judicial.

Lo secuestrado

Entre los elementos incautados y puestos a disposición de la Justicia se destacan: un trozo compacto de sustancia estupefaciente Cannabis Sativa y una planta de la misma especie botánica; una balanza de precisión y diversos recortes de nailon habitualmente utilizados para el acondicionamiento y fraccionamiento de las dosis; un total de 14 teléfonos celulares (entre los cuales se identificaron algunos del tipo iPhone) y sistemas de cámaras de vigilancia instaladas en los inmuebles; un rifle de aire comprimido; y una suma monetaria superior a $1.675.000.

Una vez concluidos los registros domiciliarios y formalizados los secuestros de los elementos hallados, las personas investigadas en ambas causas de narcomenudeo quedaron supeditadas a los actuados correspondientes.

La causa continuará su trámite en sede judicial ante el Juzgado de Garantías y Transición de La Paz, donde se determinarán las futuras medidas y la situación legal de los involucrados.

Rescate de un ciervo axis

Más allá de los secuestros vinculados a la causa por tráfico de estupefacientes a pequeña escala, el operativo en Bovril registró una derivación particular durante el registro de uno de los domicilios. En dicho lugar, el personal policial procedió al rescate de un ejemplar de ciervo Axis que se encontraba privado de su libertad en condiciones de cautiverio.

Tras el hallazgo del animal silvestre, se procedió a su resguardo con el objetivo final de lograr su oportuna reinserción en su hábitat natural. Para garantizar que el manejo del animal se realice bajo las condiciones adecuadas, se le dio la correspondiente intervención al personal idóneo perteneciente a la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales.