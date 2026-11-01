Colón: allanan una vivienda por fraude con una tarjeta de débito

Utilizaron la tarjeta de débito de un hombre de 70 años, alojado en una residencia de adultos mayores de la ciudad de Colón

Una investigación iniciada a partir de movimientos irregulares detectados en una cuenta bancaria permitió esclarecer una presunta maniobra fraudulenta, en la que se habría utilizado la tarjeta de débito de un hombre de 70 años, alojado en una residencia de adultos mayores de la ciudad de Colón.

A partir de las averiguaciones realizadas y el análisis de cámaras de seguridad, personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, dependiente de la Jefatura Departamental Colón, logró identificar a los presuntos involucrados y concretó dos allanamientos: uno en la Residencia de Adultos Mayores, ubicada en inmediaciones de Calle Sarmiento al 200, y otro en un Departamento de Calle Presidente Perón al 300.

Durante el procedimiento realizado en la residencia se secuestraron tres Teléfonos Celulares, documentación y la tarjeta bancaria del damnificado, además de comprobantes de compras. Asimismo, dos personas fueron trasladadas para su correcta identificación y quedaron supeditadas a la causa.

Por otra parte, intervino el Área de Adultos de la Municipalidad, que evaluó la situación del hombre y dispuso su traslado a otra residencia para garantizar su resguardo.