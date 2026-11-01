La venta de autos registró una caída del 8,4% mensual en octubre. También retrocedió el mercado de usados. El sector destacó las ofertas y la financiación.

La venta de autos cayó en octubre: bajaron los patentamientos de 0 km y las operaciones de usados.

El mercado automotor argentino registró una nueva caída durante octubre de 2026. El patentamiento de vehículos cero kilómetro alcanzó las 45.965 unidades, lo que representó una disminución del 8,4% respecto de septiembre y del 12% en comparación con el mismo mes del año pasado, según informó la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

En términos interanuales, se comercializaron 6.566 vehículos menos que en octubre de 2025, cuando se habían registrado 52.261 unidades. En tanto, la comparación mensual también mostró un retroceso frente a los 50.207 patentamientos de septiembre.

De esta manera, entre enero y octubre se acumularon 481.852 unidades patentadas, una cifra que representa una contracción del 12,8% frente a los 552.758 vehículos registrados durante los primeros diez meses de 2025.

Las concesionarias destacan las ofertas y la financiación

Pese a la caída de las ventas, el presidente de Acara, Sebastián Beato, sostuvo que el mercado continúa atravesando un proceso de recomposición, impulsado por la llegada de nuevas marcas y modelos.

“En octubre continuó la recomposición del mercado automotor argentino, con nuevas marcas y modelos que siguen llegando y se suman a una oferta cada vez más amplia”, afirmó.

El dirigente destacó especialmente el crecimiento de las automotrices asiáticas, cuya participación pasó de niveles reducidos a comienzos del año a superar el 11% del mercado.

Asimismo, remarcó que las promociones comerciales y las alternativas de financiación contribuyeron a sostener la actividad.

“Hoy se pueden encontrar muchas oportunidades en cuanto a precios y financiación y es lo que viene sosteniendo un buen nivel de actividad que, por quinto mes consecutivo, estuvo por encima de las 45.000 unidades mensuales”, señaló.

De cara al cierre de 2026, Beato reconoció que noviembre y diciembre suelen ser los meses de menor actividad comercial, aunque consideró posible que las automotrices intensifiquen sus promociones y bonificaciones para alcanzar los objetivos anuales.

En ese sentido, expresó su expectativa de que el mercado pueda comenzar a proyectar una recuperación durante 2027.

Toyota encabezó el ranking de las marcas más vendidas

Durante octubre, Toyota volvió a liderar el mercado argentino de vehículos cero kilómetro, con 6.947 unidades patentadas.

El segundo lugar correspondió a Volkswagen, con 5.358 vehículos, mientras que Fiat completó el podio con 5.039 unidades.

El ranking de las diez marcas más vendidas quedó conformado de la siguiente manera:

Toyota: 6.947 unidades.

Volkswagen: 5.358.

Fiat: 5.039.

Ford: 4.421.

Chevrolet: 3.863.

Renault: 3.064.

Peugeot: 2.316.

Citroën: 1.426.

BYD: 1.377.

Jeep: 1.063.

El desempeño de las distintas automotrices reflejó un escenario de mayor competencia, con nuevas propuestas comerciales y una oferta de modelos más diversificada.

También cayó la venta de autos usados

El mercado de vehículos usados mostró una tendencia similar. Según informó la Cámara del Comercio Automotor (CCA), durante octubre se comercializaron 162.796 unidades, lo que representó una disminución interanual del 2,10% frente a los 166.285 vehículos vendidos en igual mes de 2025.

En comparación con septiembre, cuando se habían registrado 170.768 operaciones, la caída fue del 4,67%.

En los primeros diez meses del año, las transferencias de vehículos usados totalizaron 1.537.248 unidades, un 4,10% menos que las 1.602.941 operaciones realizadas en el mismo período del año anterior.

El secretario de la CCA, Alejandro Lamas, reconoció la desaceleración, aunque destacó que el volumen de operaciones continúa mostrando actividad en el sector.

“Octubre mostró que el mercado del auto usado tuvo pequeñas bajas en sus tres variantes. Pero las 162.796 unidades comercializadas en el mes y las 1.537.248 vendidas en lo que va del año muestran que el sector sigue traccionando”, manifestó.

El interior sostiene la actividad y los precios se ajustan

Lamas destacó que las provincias del interior mantienen un papel importante en el movimiento comercial, impulsadas especialmente por actividades vinculadas con las economías regionales, como la minería y el agro.

Esta situación contrasta con el comportamiento del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que históricamente concentraba cerca de la mitad de las operaciones del sector.

En cuanto a los precios, el representante de la CCA explicó que, en términos generales, las variaciones se ubicaron por debajo de la inflación.

La evolución de los valores de los vehículos cero kilómetro también influyó sobre el mercado de segunda mano, que debió adaptarse a un escenario de mayor competencia y nuevas condiciones comerciales.

Según el sector, esta dinámica generó una tendencia de ajuste de precios a la baja, mientras concesionarias y vendedores particulares buscan sostener las operaciones en un contexto de menor demanda.

Así, tanto el segmento de vehículos nuevos como el de usados cerraron octubre con retrocesos, aunque las entidades empresarias mantienen expectativas sobre el efecto de las promociones y las facilidades de financiación durante los últimos meses del año.