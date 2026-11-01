Rige alerta amarilla por tormentas para 12 localidades de Entre Ríos

El SMN informó un alerta amarilla para este domingo por la noche por tormentas para 12 localidades del territorio provincial

El Gobierno de Entre Ríos informó que rige una alerta amarilla por tormentas para 12 localidades de la provincia durante la noche de este domingo, de acuerdo con los avisos emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias (Siname).

Las localidades alcanzadas por la advertencia son La Paz, Paraná, Diamante, Victoria, Gualeguay, Ibicuy, Nogoyá, Rosario del Tala, Villaguay, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay y Colón. En tanto, el resto del territorio entrerriano se encuentra bajo nivel verde.

La situación es monitoreada por la Dirección Provincial de Defensa Civil, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia, que lleva adelante un seguimiento permanente de las condiciones meteorológicas y del comportamiento de los cursos fluviales en las distintas jurisdicciones.

Según el último informe oficial, el panorama general continúa bajo vigilancia técnica y no se registran personas evacuadas en la provincia.

La alerta amarilla implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de generar inconvenientes, por lo que se recomienda a la población de las localidades comprendidas mantenerse informada a través de los canales oficiales y prestar atención a las actualizaciones de los organismos de emergencia.