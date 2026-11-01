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La venta de motos 0 km creció un 25,9% interanual en octubre y Honda lideró los patentamientos

La venta de motos 0 km alcanzó las 79.497 unidades en octubre, con una suba interanual del 25,9%. Honda encabezó el mercado y Motomel quedó segunda.

1 de noviembre 2026 · 21:15hs
La venta de motos 0 km creció un 25

La venta de motos 0 km creció un 25,9% interanual en octubre y Honda lideró los patentamientos.

El mercado argentino de motovehículos registró un importante crecimiento interanual durante octubre, aunque mostró una leve caída respecto de septiembre. Según informó la División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), se patentaron 79.497 motos cero kilómetro, un 25,9% más que en el mismo mes de 2025.

El incremento representó 16.336 unidades adicionales frente a las 63.161 registradas un año atrás. Sin embargo, en la comparación mensual se observó una disminución del 2,1%, ya que en septiembre se habían comercializado 81.129 unidades, es decir, 1.632 más que en octubre.

LEER MÁS: La venta de autos cayó en octubre: bajaron los patentamientos de 0 km y las operaciones de usados

El balance acumulado del año también reflejó una evolución positiva. Entre enero y octubre se patentaron 748.598 motovehículos, lo que significó un crecimiento del 39,1% respecto de las 538.001 unidades comercializadas durante igual período de 2025.

Las marcas de motos más elegidas

Honda mantuvo su liderazgo en el mercado nacional, con 17.050 unidades patentadas durante octubre. En segundo lugar se ubicó Motomel, con 10.911, mientras que Gilera completó el podio con 9.119 unidades.

Una de las novedades del mes fue el avance de Zanella, que pasó del sexto al cuarto puesto con 7.005 motos vendidas. Keller descendió al quinto lugar, con 6.954 unidades, mientras que Corven quedó fuera de las cinco marcas más comercializadas.

Estos movimientos reflejaron la competencia entre las principales fabricantes, especialmente en los segmentos de menor cilindrada, que concentran buena parte de la demanda.

Los modelos de motos más vendidos

La Honda Wave 110S volvió a encabezar el ranking de patentamientos, con 8.313 unidades. La Motomel B110 avanzó dos posiciones y quedó segunda, con 6.492, seguida muy de cerca por la Gilera Smash, con 6.453.

El cuarto puesto correspondió a la Keller KN 110-8, con 5.828 unidades, mientras que la Corven Energy 110 completó los primeros cinco lugares, con 3.968.

Detrás se ubicaron la Zanella ZB 110, con 3.155 unidades; Mondial LD 110 MAX, con 2.511; Motomel S2 150, con 1.817; Ika Ika P110, con 1.567; y Honda GLH 150, con 1.545.

La fuerte presencia de modelos de 110 centímetros cúbicos confirmó el protagonismo de las motocicletas de baja cilindrada dentro del mercado argentino.

Pese al retroceso mensual, el sector cerró octubre con un volumen de operaciones superior al registrado un año atrás y mantuvo un crecimiento acumulado significativo durante los primeros diez meses de 2026.

venta motos Patentamientos Octubre
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