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Crespo vivió una multitudinaria edición de la Maratón de la Avicultura

La competencia en Crespo se desarrolló en el Acceso Presidente Raúl Ricardo Alfonsín, frente al predio ferial de la Fiesta Nacional de la Avicultura.

1 de noviembre 2026 · 16:21hs
Una multitud se hizo presente en la competencia en Crespo.

Prensa Municipalidad de Crespo

Una multitud se hizo presente en la competencia en Crespo.

Crespo vivió una nueva edición de la Maratón de la Avicultura, que convocó a una multitud en el Acceso Presidente Raúl Ricardo Alfonsín, frente al predio ferial de la Fiesta Nacional de la Avicultura (FNA). La jornada reunió a corredores, familias y espectadores que se acercaron para disfrutar de la propuesta deportiva y recreativa.

La actividad fue organizada por la Municipalidad de Crespo y la Asociación Civil Crespo Capital Nacional de la Avicultura, con el acompañamiento de los sectores público y privado.

La convocatoria incluyó los 10 kilómetros competitivos, destinados a quienes participaron de la prueba atlética, y los 5 kilómetros recreativos, aeróbicos y de caminata familiar. De esta manera, la propuesta ofreció distintas alternativas para sumarse a la jornada, tanto desde la competencia como desde la actividad física compartida.

Además de los participantes, una gran cantidad de personas se distribuyó en distintos sectores para seguir el desarrollo de la maratón. El Parque Del Centenario y el Anfiteatro del Lago fueron algunos de los espacios elegidos por el público para acompañar a los corredores y disfrutar del encuentro.

La clasificación de los 10 kilómetros en Crespo

General Mujeres

1ª) Ximena Simeone (Puerto Yerúa) 38’ 42’’

2ª) Daniela Penoni (Chajarí) 40’ 09’’

3ª) Avril Pérez (Buenos Aires) 40’ 38’’

4ª) María Victoria Rivero (Victoria) 40’ 55’’

5ª) Rosa Monzón (Feliciano) 43’ 28’’

General Varones

1º) Carlos Johnson (Monte Vera) 31’ 48’’

2º) José Zabala (Humboldt) 32’ 33’’

3º) Máximo Andino (Victoria) 33’ 08’’

4º) Sebastián Sosa (General Piran) 33’ 24’’

5º) Santiago Zabala (Humboldt) 34’ 15’’

Crespo Maratón Fiesta Nacional de la Avicultura Atletismo
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