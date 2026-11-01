La vicegobernadora Alicia Aluani presidió el acto en Concepción del Uruguay, donde destacó el legado de Urquiza y su papel en la organización nacional.

Alicia Aluani encabezó el homenaje a Urquiza por el 225º aniversario de su nacimiento.

La ciudad de Concepción del Uruguay fue escenario este domingo del acto central conmemorativo por el 225º aniversario del nacimiento del general Justo José de Urquiza. La ceremonia se desarrolló en la plaza General Francisco Ramírez y estuvo encabezada por la vicegobernadora de Entre Ríos, Alicia Aluani, junto al intendente José Lauritto, autoridades provinciales, municipales, militares y representantes de distintas instituciones.

La conmemoración tuvo un significado especial para la ciudad, que durante 2026 también recuerda los 175 años del Pronunciamiento de Urquiza, ocurrido el 1 de mayo de 1851, y el bicentenario de su elevación de villa a ciudad, impulsada por el caudillo entrerriano.

Durante la ceremonia se entonaron el Himno Nacional Argentino, la Marcha de Entre Ríos, la Marcha de San Lorenzo y el Himno de Concepción del Uruguay. Este último fue interpretado por Emanuel Noir, cantante oriundo de La Histórica y líder del grupo Ke Personajes.

Aluani destacó el legado histórico de Urquiza

En representación del Gobierno provincial, la vicegobernadora Alicia Aluani pronunció un discurso en el que destacó el papel de Urquiza en la organización constitucional argentina y la vigencia de sus ideales vinculados al federalismo, la producción y el desarrollo de las provincias.

“Urquiza comprendió los desafíos de su tiempo y se atrevió a tomar decisiones que cambiarían el rumbo de nuestra historia, con sus grandezas, sus contradicciones y sus costos”, expresó.

La mandataria sostuvo que la figura del primer presidente constitucional argentino permite recuperar el protagonismo de Entre Ríos en acontecimientos decisivos para la construcción institucional del país.

“La memoria de Urquiza nos recuerda las decisiones en las que Entre Ríos fue protagonista y que transformaron la historia del país”, señaló.

En ese sentido, recordó el Pronunciamiento del 1 de mayo de 1851, realizado en la misma plaza donde se desarrolló el homenaje, y su importancia como antecedente del proceso que culminó con la sanción de la Constitución Nacional de 1853.

“Desde esta tierra, Entre Ríos impulsó un proyecto de Nación que, tras décadas de enfrentamientos, encontró en la Constitución de 1853 una base fundamental para la organización de la República”, afirmó.

Federalismo, producción y desarrollo

Durante su intervención, Aluani también destacó la visión económica y política de Urquiza, especialmente su defensa de la libre navegación de los ríos y la eliminación de las aduanas interiores como condiciones necesarias para el crecimiento de las provincias.

“Urquiza tenía una visión clara: no había país federal posible si las provincias no podían producir, comerciar y crecer. Por eso luchó por la libre navegación de los ríos y por el fin de las aduanas interiores”, manifestó.

La vicegobernadora recordó además la fundación del Colegio del Uruguay en 1849, el impulso a la colonización agrícola y la elevación de Concepción del Uruguay al rango de ciudad, iniciativas que consideró fundamentales para el desarrollo educativo, productivo e institucional entrerriano.

“A 225 años de su nacimiento, rendirle homenaje a Urquiza no es solamente recordar lo que hizo. Es preguntarnos qué hacemos nosotros, desde nuestro lugar y nuestras responsabilidades para contribuir al futuro de Entre Ríos y de la Argentina”, expresó al finalizar su discurso.

Reconocimientos y desfile cívico-militar

Durante la ceremonia también hicieron uso de la palabra el rector de la Universidad de Concepción del Uruguay, presidente de la Asociación Educacionista La Fraternidad y vicepresidente primero del Instituto Nacional Sanmartiniano, Héctor Sauret, y la estudiante Grecia Pereyra, alumna de quinto año de la Escuela Secundaria Nº 15 Claudio Lepratti.

Ambos recordaron distintos aspectos de la trayectoria de Urquiza y su influencia en la historia provincial y nacional.

Posteriormente se desarrolló un desfile cívico-militar con la participación del Regimiento de Granaderos a Caballo, el Regimiento de Infantería 1 Patricios y su banda militar Tambor de Tacuarí, efectivos del Ejército Argentino, fuerzas de seguridad, instituciones civiles y establecimientos educativos.

El desfile marcó el cierre de los homenajes oficiales por el aniversario del nacimiento de Urquiza, ocurrido el 18 de octubre de 1801.

Autoridades y representantes institucionales

La vicegobernadora estuvo acompañada por el intendente José Lauritto; la viceintendenta Rossana Sosa Zitto; y el senador provincial Martín Oliva.

También participaron autoridades del Ejército Argentino, entre ellas Juan Carlos Sánchez y César Guillermo Mander; el presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Germán Carlomagno; y el presidente del Ente Región Centro e Integración Regional en representación de Entre Ríos, Atilio Benedetti.

Asistieron además ministros, secretarios, legisladores nacionales y provinciales, funcionarios municipales, concejales y representantes de instituciones educativas y culturales.

Entre los invitados especiales estuvo Susana Teresa Rosas y Belgrano, descendiente directa del general Manuel Belgrano.

La ceremonia contó asimismo con la presencia de la intendenta de Paraná, Rosario Romero; autoridades municipales y comunales de la costa del Uruguay; representantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad; veteranos de Malvinas, docentes, estudiantes y vecinos.

La jornada permitió recordar la trascendencia histórica de Urquiza y reafirmar el vínculo de Concepción del Uruguay con los acontecimientos que dieron origen a la organización constitucional argentina.