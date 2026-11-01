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Federación: secuestran cocaína en el ingreso a la ciudad

Tres personas fueron detenidas tras una requisa vehicular en la Autovía Gervasio Artigas, en el acceso a Federación. Transportaban 150 gramos de cocaína

1 de noviembre 2026 · 11:19hs
Tres personas fueron detenidas tras una requisa vehicular en la Autovía Gervasio Artigas

Tres personas fueron detenidas tras una requisa vehicular en la Autovía Gervasio Artigas, en el acceso a Federación. Transportaban 150 gramos de cocaína

La División Drogas Peligrosas de Federación realizó un procedimiento que culminó con el secuestro de estupefacientes y la detención de tres personas. Ocurrió durante la noche del viernes y madrugada del sábado en la Autovía Gervasio Artigas, en la rotonda de acceso a la ciudad de Federación.

Allí se llevó adelante un operativo conjunto con efectivos de la Comisaría Suburbios.

Al efectuar una requisa vehicular sobre un automóvil Chevrolet Spin se encontró un envoltorio que contenía 150 gramos de clorhidrato de cocaína, además de tres teléfonos celulares y una suma de dinero en efectivo de $300.000. Asimismo, fueron detenidos tres hombres, quienes quedaron a disposición de las autoridades judiciales intervinientes.

El procedimiento se desarrolló en el marco de la Ley Provincial N.º 10.566, con intervención del Juzgado de Garantías, a cargo del Dr. Sergio Rondoni Caffa, y de la Unidad Fiscal interviniente, a cargo de la doctora Luciana Hernan.

LEER MÁS: San Benito: tres detenidos por narcomenudeo

Este resultado pone de manifiesto la importancia del trabajo sostenido mediante controles y requisas vehiculares en rutas y puntos estratégicos de la jurisdicción, fortaleciendo las tareas de prevención y detección de posibles maniobras vinculadas al tráfico y comercialización de estupefacientes.

Federación cocaína detenidos
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