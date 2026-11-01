Federación: secuestran cocaína en el ingreso a la ciudad

Tres personas fueron detenidas tras una requisa vehicular en la Autovía Gervasio Artigas, en el acceso a Federación. Transportaban 150 gramos de cocaína

Tres personas fueron detenidas tras una requisa vehicular en la Autovía Gervasio Artigas, en el acceso a Federación. Transportaban 150 gramos de cocaína

La División Drogas Peligrosas de Federación realizó un procedimiento que culminó con el secuestro de estupefacientes y la detención de tres personas. Ocurrió durante la noche del viernes y madrugada del sábado en la Autovía Gervasio Artigas , en la rotonda de acceso a la ciudad de Federación.

Al efectuar una requisa vehicular sobre un automóvil Chevrolet Spin se encontró un envoltorio que contenía 150 gramos de clorhidrato de cocaína, además de tres teléfonos celulares y una suma de dinero en efectivo de $300.000. Asimismo, fueron detenidos tres hombres, quienes quedaron a disposición de las autoridades judiciales intervinientes.

El procedimiento se desarrolló en el marco de la Ley Provincial N.º 10.566, con intervención del Juzgado de Garantías, a cargo del Dr. Sergio Rondoni Caffa, y de la Unidad Fiscal interviniente, a cargo de la doctora Luciana Hernan.

Este resultado pone de manifiesto la importancia del trabajo sostenido mediante controles y requisas vehiculares en rutas y puntos estratégicos de la jurisdicción, fortaleciendo las tareas de prevención y detección de posibles maniobras vinculadas al tráfico y comercialización de estupefacientes.