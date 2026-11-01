Nahuel Gallo escribirá un libro sobre los 448 días que estuvo detenido en Venezuela

Nahuel Gallo contará en un libro su experiencia durante los 448 días de cautiverio en Venezuela. Busca visibilizar la situación de otros presos políticos.

El gendarme argentino Nahuel Gallo, quien permaneció 448 días detenido en Venezuela, confirmó que comenzará a escribir un libro en el que relatará su experiencia durante el cautiverio y las historias de otros presos políticos que conoció mientras estuvo privado de su libertad.

En una entrevista con Radio Rivadavia, Gallo adelantó que su intención es finalizar la obra durante los primeros meses de 2027. Sin embargo, reconoció que necesita conseguir patrocinadores para afrontar los costos de publicación.

Nahuel Gallo contará cómo fueron sus días de cautiverio

El gendarme explicó que el proyecto busca reconstruir las situaciones que atravesó durante su detención, así como dar a conocer los testimonios de otras personas que permanecieron encarceladas en Venezuela.

"Es un año y medio que contar. Todos los días son nuevas historias, todos los días pasaba algo nuevo. Era una caja de sorpresas estar ahí", expresó durante la entrevista.

Según señaló, la publicación no estará centrada únicamente en su experiencia personal, sino que también buscará visibilizar las condiciones de detención y contribuir a que otras personas no tengan que atravesar situaciones similares.

Las enseñanzas que le dejó su detención en Venezuela

Gallo también reflexionó sobre las consecuencias personales de su prolongado cautiverio y aseguró que la experiencia modificó su manera de valorar distintos aspectos de la vida cotidiana.

Entre ellos mencionó la posibilidad de compartir una comida, utilizar un teléfono y mantener contacto con sus seres queridos, actividades habituales que adquirieron un significado diferente durante su encarcelamiento.

El gendarme sostuvo que recuperar esas libertades le permitió reconocer la importancia de situaciones que antes consideraba normales.

Un libro para dar a conocer otras historias

La iniciativa editorial también pretende recuperar los relatos de otros detenidos con quienes Gallo compartió parte de su experiencia en Venezuela.

De esta manera, el futuro libro buscará convertirse en un testimonio sobre el cautiverio, las condiciones de encarcelamiento y las consecuencias humanas de la privación de la libertad.

Aunque todavía no anunció una fecha concreta de publicación, Gallo manifestó su intención de avanzar con la escritura y conseguir el respaldo económico necesario para concretar el proyecto, según informó la Agencia Noticias Argentinas.