La academia paranaense, a cargo de la directora Dafne Romero, obtuvo numerosos podios en el Sudamericano Libraf 2026, disputado en Porto Alegre.

Aero Integral volvió de Brasil con una destacada actuación en el Sudamericano Libraf 2026. La academia de gimnasia aeróbica deportiva de Paraná consiguió primeros puestos en las modalidades individuales, tríos y grupos, además de otros podios, y recibió el premio a la Mejor Ejecución Destacada. Detrás de los resultados hubo meses de preparación, el esfuerzo de las familias y una experiencia internacional que dejó mucho más que medallas.

La delegación estuvo integrada por 27 gimnastas, de entre 6 y 11 años, que viajaron junto a sus familias para representar a la Argentina en Porto Alegre. En diálogo con UNO , la directora de Aero Integral, Dafne Romero, destacó el significado de llevar a tantas deportistas al certamen y el valor de una experiencia que, según remarcó, estuvo atravesada por el compañerismo y el crecimiento colectivo.

“Fue un viaje muy particular, porque es la primera vez que hago este torneo como profesora y tuve el recuerdo exactamente de 10 años atrás, que yo había salido subcampeona de este Sudamericano participando como gimnasta”, contó Romero. Y agregó: “Cuando yo viajaba, iba con mi profe y una compañerita más. No éramos muchas. Verlas a ellas y ser tantas, llevar la academia y nuestros colores, el negro y el amarillo, y verlos en Brasil, para mí es un orgullo enorme”.

Aero Integral brilló en Brasil, se trajo varias medallas y fue premiada por su ejecución

UNOER/ Alan Barbosa

Los resultados acompañaron el trabajo realizado durante el año. En las pruebas individuales, Aero Integral consiguió el primer puesto en Baby y en Infantil A, además del segundo lugar en esta última categoría y el tercer puesto en Desarrollo Nacional.

La cosecha también fue importante en las competencias colectivas. En grupos infantiles, las representantes de la academia ocuparon el primero, segundo y tercer puesto. En tríos infantiles lograron el primer y segundo lugar, mientras que el trío de Desarrollo Nacional se quedó con la primera posición. A su vez, en grupos de Desarrollo Nacional alcanzaron el primer y tercer puesto.

El grupo coreográfico también obtuvo el primer lugar. Como reconocimiento especial, la delegación recibió el premio a la Mejor Ejecución Destacada, una distinción que involucró a todas las participantes y que fue uno de los momentos más significativos de la presentación en Brasil.

Dafne Romero, directora de Aero Integral

UNOER/ Alan Barbosa

Para llegar a ese escenario, las gimnastas debieron superar un proceso de selección. Romero explicó que las deportistas que integran los grupos de competencia cumplen determinados requisitos y participaron de un selectivo. Además, debían alcanzar un puntaje superior a los 13 puntos para clasificar al Sudamericano. La academia consiguió hacerlo en las modalidades individuales, tríos y equipos, y también conformó un grupo conjunto entre las dos categorías.

El camino hacia Porto Alegre comenzó mucho antes del viaje. La preparación se puso en marcha el 1° de febrero, con una pretemporada en el Parque Gazzano que incluyó trotes, abdominales, saltos y flexiones. Luego continuaron con entrenamientos específicos durante la semana.

“Entrenan dos horas por día, tres veces a la semana”, detalló la directora. “Además, los viernes realizan una hora y media de preparación física enfocada en desarrollar la resistencia”, agregó Dafne Romero.

La exigencia tiene su explicación: cada coreografía dura aproximadamente un minuto y veinte segundos, pero durante ese tiempo las gimnastas deben demostrar habilidades técnicas, artísticas y físicas frente a un jurado que evalúa cada detalle. “Es una coreografía que presentan ante los jurados, que las miran de pies a cabeza para que estén impecables. Tienen que mostrar los elementos perfectamente para conseguir un mayor puntaje”, explicó.

La evaluación comienza incluso antes de salir a escena. El peinado, el vestuario y la presentación forman parte de la preparación. También se tienen en cuenta la pose inicial, la expresión, los desplazamientos, la mirada y la sonrisa. “Cada malla tiene que ser representativa de la coreografía, las medias blancas y las zapatillas tienen que estar impecables. Es un deporte muy completo”, señaló.

Aero Integral brilló en Brasil, se trajo varias medallas y fue premiada por su ejecución

Aero Integral brilló en Brasil, se trajo varias medallas y fue premiada por su ejecución UNOER/ Alan Barbosa

Para Romero, el balance del viaje no se mide solamente por los puestos obtenidos. Las 27 gimnastas compartieron una experiencia internacional, conocieron otro país y fortalecieron los vínculos entre compañeras y familias. Muchas viajaron por primera vez y algunas debieron afrontar la distancia de sus padres durante esos días.

“Desde que se subieron al colectivo ya era felicidad. La emoción de viajar en un colectivo de dos pisos, de ir a otro país, conocer Brasil y compartir. Algunas viajaban por primera vez o dejaban a su papá acá y se iban con su mamá, o al revés”, relató.

La directora destacó especialmente el acompañamiento familiar y el vínculo que se generó entre las deportistas de los distintos grupos. “Además de las medallas que se trajeron, que fueron un montón, hicieron amigas entre ellas y de otros grupos. Yo trato de remarcarles siempre los valores del compañerismo”, sostuvo.

Aero Integral cuenta actualmente con seis profesoras y alrededor de 190 gimnastas, deportistas y bailarinas, desde los 2 hasta los 14 años, distribuidas en distintas disciplinas y niveles. La academia también recibe a quienes quieran iniciarse en la actividad, sin necesidad de contar con experiencia previa.

Aero Integral acaparó las miradas en Porto Alegre

UNOER/ Alan Barbosa

El calendario todavía tiene un nuevo desafío internacional. Romero adelantó que, en las próximas semanas, seis integrantes del grupo federado de la academia viajarán a Aracaju, Brasil, como parte de la delegación de la Selección Argentina para participar del Panamericano.

Mientras tanto, el cierre de año reunirá a las cerca de 190 integrantes de Aero Integral en una gala prevista para diciembre en el Anfiteatro, bajo la temática “Aero debajo del mar”. Será la oportunidad para mostrar el progreso de cada grupo y celebrar otro año de trabajo.