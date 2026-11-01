Atlético Paraná está en la Cuarta Ronda del Torneo Regional Amateur

El Gato venció como visitante 1 a 0 a Neuquen y avanzó con un global de 4-0. En la próxima fase del Torneo Regional Amateur se medirá con Juventud Unida.

Altético Paraná está en la Cuarta Ronda del Torneo Regional Amateur (TRA) y anhela con conseguir el quinto ascenso de su historia en los certámenes nacionales. Para ello deberá seguir por este camino y echar su suerte para intentar llegar al Federal A en primer lugar y, como segunda opción, al Torneo Argentino del Interior.

Ayer, el Decano se impuso por 1 a 0 en condición de visitante sobre Neuquen, en el encuentro de vuelta de la Tercera Ronda de la Región Litoral Sur, para imponerse con un resultado global de 4-0. El único tanto de la jornada en el estadio Luis Renaud lo marcó Maximiliano Ibáñez, a los 39 minutos en el complemento.

Con la tranquilidad que le generaba la ventaja de tres goles con la que llegaba tras el partido de ida, el Gato de barrio San Martín se presentó en el recinto de la zona sur de la capital entrerriana dispuesto a hacer valer esta diferencia en el tanteador.

Con el empuje de su localía, el Pingüino salió en los primeros minutos a intentar llevarse por delante al cuadro visitante, apostando a dos delanteros de área. Si bien el dueño de casa contó con un par de chances que podrían haberlo puesto en pelea en la serie, Abraham Reartes, el arquero Rojiblanco, apareció en todo su esplendor para evitar la caída de su valla.

En el complemento, quizás por la desesperación de ver que el cronómetro corría, Neuquen dejó de lado su estilo de juego, el de la pelota al ras del piso, e incurrió continuamente en el juego directo a sus delantero a través de pelotazos largos. Esto fue neutralizado por la sólida defensa del cuadro Rojiblanco, que casi no mostró fisuras en su desempeño.

Cuando parecía que la historia ya estaba juzgada, un contragolpe encontró al local demasiado abierto ante un jugador recientemente ingresado como Ibáñez, quien eludió al último hombre y definió cruzado para desatar la euforia del pueblo Decano.

Fue triunfo y clasificación para el Gato, que avanza a paso firme en el campeonato que organiza el Consejo Federal de la AFA. En la siguiente instancia, Atlético Paraná y Juventud Unida volverán a enfrentarse, protagonizando un nuevo capítulo de este clásico provincial que ha tomado gran relevancia en los últimos 20 años.

El partido de ida será en el estadio Pedro Mutio de barrio San Martín de la capital entrerriana, mientras que la revancha será en La Vía de Gualeguaychú.

Juventud Unida pasó por penales

El sábado por la noche, Juventud Unida de Gualeguaychú se clasificó a la Cuarta Ronda del TRA tras sufrir en su casa.

El Decano cayó como local ante Social Achirense por 1-0 en la revancha (en la ida había ganado 1-0 como visitante), pero se impuso 5-3 en la definición desde los 12 pasos con una atajada clave de Francisco Peralta a Hugo Mendoza y el acierto de Agustín Solís en el último remate.

Por el lado de los equipos santafesinos en la Región Litoral Sur, anoche, al cierre de esta edición, Ben Hur de Rafaela recibía a Juventud de Esperanza. En la ida había ganado la BH como visitante 1 a 0.

El vencedor se medirá en la próxima instancia con Colón de San Justo, que dejó en el camino a su clásico rival, Sanjustino.