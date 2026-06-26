Van por la cima del Grupo I del Mundial 2026

Noruega y Francia, ambos clasificados a los 16avos de final del Mundial 2026, se enfrentarán a las 16 para definir el liderazgo de la zona.

Noruega y Francia se verán las caras este viernes desde las 16, en el Boston Stadium, por la tercera fecha del Grupo I del Mundial 2026 . Los Vikingos y Les Blues ya están clasificados a 16avos de final y definirán al ganador de la zona. El inglés Michael Oliver será el árbitro del encuentro.

Noruega ganó los dos partidos disputados y se clasificó a la próxima instancia. Primero goleó 4-1 a Irak y luego superó 3-2 a Senegal en un partidazo.

“Honestamente, me da un poco igual ahora. Probablemente van a ganarnos, y van a ganar el torneo”, aseveró el goleador Erling Haaland, luego de la victoria, sobre el duelo ante Francia.

Francia debutó con un 3-1 ante Senegal y luego goleó 3-0 a Irak, el más debil del grupo. Con Mbappé como líder, goleador y emblema, Les Blues buscarán cerrar como líderes de la zona y luego ir en busca de jugar una final más. Didier Deschamps no estará en el banco de suplentes ya que falleció su madre y su ayudante de campo estará en su lugar.

El que termine primero en el Grupo se enfrentará con uno de los mejores terceros, mientras que quien se posicione en el segundo lugar ya tiene rival confirmado, Costa de Marfil.

Senegal e Irak van por un milagro

En el otro duelo de la zona, Senegal e Irak se enfrentarán a la misma hora, en Toronto. Las dos selecciones cayeron en los primeros dos partidos y ahora buscarán un triunfo para aspirar a ser uno de los mejores terceros.

Senegal está en crisis y no pudo obtener resultados futbolísticos en estas primeras dos jornadas: primero cayó ante Francia y luego con Noruega. Los Leones de la Teranga están obligados a ganar y esperar para ver si clasifican como uno de los mejores terceros.

Irak es la selección más débil del grupo porque fue goleado en ambos cruces. Debutó con un 4-1 ante Noruega y luego cayó 3-0 ante Francia. Los iraquíes necesitan de un milagro para pasar de fase sabiendo que otros equipos están mejor parados.