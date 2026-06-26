Uruguay se juega su continuidad en el Mundial 2026

Por la tercera fecha del Grupo H del Mundial 2026, los Charrúas se medirán desde las 21 con España. Además jugarán Cabo Verde y Arabia Saudita.

La Celeste buscará su clasificación ante uno de los candidatos a ganar el Mundial 2026.

Uruguay y España jugarán desde las 21 en el Estadio Guadalajara, en el marco de la tercera fecha del Grupo H del Mundial 2026. Ambos equipos buscarán un triunfo clave para pelear por su pase a la siguiente fase del Mundial 2026 . El árbitro designado es el estadounidense Ismail Elfath.

Los dirigidos por Marcelo Bielsa, que llegaron a la Copa del Mundo con algunos problemas entre el plantel y el entrrenador argentino, empataron 1 a 1 ante Arabia Saudita en el debut y luego igualaron 2 a 2 frente a Cabo Verde. Con dos unidades, llega a la última jornada con la obligación de sumar de a tres para clasificar a dieciseisavos de final. Por otro lado, Ronald Araújo, con una lesión muscular, evolucionó favorablemente en los últimos días pero no llegará a tiempo para medirse ante los europeos.

Los dirigidos por Luis de la Fuente, que llegaron como candidatos a la Copa del Mundo, empataron 0 a 0 ante Cabo Verde en el debut y se recuperaron con una goleada 4 a 0 frente a Arabia Saudita. Ahora, se medirán ante los charrúas con la obligación de sumar de a tres para clasificar como primeros del grupo. Por otro lado, Lamine Yamal, que jugó algunos minutos en el estreno, se mostró en una óptima condición en la segunda jornada e irá desde el arranque en la definición del Grupo H.

Cabo Verde y Arabia Saudita, con chances

A la misma hora, Cabo Verde se medirá con Arabia Saudita en Houston, en el otro partido del Grupo H, donde todavía existe la posibilidad para los cuatro equipos de clasificar a la siguiente ronda. El francés Francois Letexier será el encargado de impartir justicia.

Hasta ahora, el conjunto caboverdiano se ha mostrado fuerte y ha logrado mantener viva la esperanza de avanzar, sumando dos puntos gracias a dos empates: uno inicial sin goles ante España y otro emocionante 2-2 contra Uruguay. Con una victoria, Cabo Verde podría consagrarse como una de las sorpresas del torneo.

Por otro lado, Arabia Saudita se encuentra en una difícil situación: solo ha acumulado un punto en sus dos partidos, comenzando con un empate 1-1 frente a Uruguay, pero sufriendo una fuerte caída con una derrota de 4-0 ante España. Los árabes saben que necesitan sumar de a tres para poner en jaque sus posibilidades de clasificación y estarán atentos a los resultados del otro encuentro del grupo.

La fase de grupos determinará que el equipo que termine en primer lugar se enfrente al tercer clasificado de los grupos E, F, G, I o J.

El segundo lugar del Grupo H se medirá con el primero del Grupo J, que es Argentina, mientras que el mejor tercero competirá según su posición y las clasificaciones finales. Lionel Scaloni estará atento a lo que ocurra hoy.