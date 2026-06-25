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Países Bajos venció a Túnez y se clasificó como primero

En el Kansas City Stadium, lPaíses Bajosredondeó una convincente victoria por 3-1 frente a las Águilas de Cartago por la tercera fecha del Grupo F.

25 de junio 2026 · 22:16hs
Países Bajos ganó y se quedó con su zona.

Países Bajos ganó y se quedó con su zona.

Países Bajos cumplió con su objetivo, venció 3-1 a Túnez y selló su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 como líder del Grupo F. Más allá del triunfo y del boleto a la fase eliminatoria, la Oranje alcanzó una marca impactante: completó 20 años sin perder un partido en tiempo reglamentario en una Copa del Mundo.

El conjunto neerlandés mostró autoridad desde el inicio y golpeó rápidamente. Apenas a los dos minutos de juego, Ellyes Skhiri, en un intento por despejar dentro del área, terminó empujando la pelota hacia su propio arco y le dio la ventaja a Países Bajos.

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Lejos de conformarse, los dirigidos por Ronald Koeman mantuvieron la presión y ampliaron la diferencia casi de inmediato. Brian Brobbey ganó en las alturas tras un centro preciso y de cabeza estableció el 2-0, desatando la tranquilidad para los europeos en un arranque demoledor.

Túnez, ya eliminado y sin posibilidades de avanzar a la siguiente ronda, mostró orgullo en el complemento y logró descontar en el inicio de la segunda mitad gracias a Hazem Mastouri, que aprovechó una desatención defensiva para ilusionar momentáneamente a las Águilas de Cartago.

Sin embargo, la reacción africana duró poco. A los 16 minutos del complemento, Anís Slimane, en otra jugada desafortunada, marcó en contra de su propia valla y decretó el 3-1 definitivo para los neerlandeses.

Países Bajos, el mejor

Con esta victoria, Países Bajos no solo confirmó su liderazgo en el Grupo F, sino que además extendió una racha extraordinaria en la historia de los mundiales. La última derrota neerlandesa en tiempo reglamentario en una Copa del Mundo ocurrió el 25 de junio de 2006, cuando cayó 1-0 frente a Portugal en los octavos de final del Mundial de Alemania.

Países Bajos Túnez Mundial 2026
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