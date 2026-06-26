Uno Entre Rios | Ovación | Turquía

Turquía se despidió del Mundial 2026 con un triunfo agónico sobre Estados Unidos

Turquía se impuso por 3-2 con goles de Güler, Kökçü y Ayhan en el epílogo al de Mauricio Pochettino, que ya clasificado metió suplentes.

26 de junio 2026 · 01:17hs
Turquía le ganó al local

Turquía le ganó al local, Estados Unidos.

Turquía le ganó este jueves al combinado local, Estados Unidos en su último juego de la fase de grupos del Mundial 2026. Los otomanos se despieron en el fondo de la tabla con tres unidades. Mientras tanto, las Barras y las Estrellas no lograron el paso perfecto en el Grupo D pero sí dormirán líderes de su sector con seis puntos.

Paraguay volvió al triunfo en los mundiales.

Paraguay venció a Turquía en un partido luchado y respira

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Turquía Mundial 2026 Estados Unidos
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