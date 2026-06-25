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Ibicuy: falleció un obrero en la prensadora de una papelera

Un hombre de 52 años murió en una máquina prensadora de la papelera Mesopotamia SA, en Ibicuy. Ordenan autopsia

25 de junio 2026 · 11:14hs
Un hombre de 52 años murió en una máquina prensadora de la papelera Mesopotamia SA

Un hombre de 52 años murió en una máquina prensadora de la papelera Mesopotamia SA, en Ibicuy. Ordenan autopsia

Desde la Jefatura de Islas del Ibicuy se informó que un hombre de 52 años, identificado como Mario Amadeo Ríos, murió en una máquina prensadora de la papelera Mesopotamia SA.

El siniestro laboral se produjo en la madrugada de este jueves, aproximadamente a la 1.50.

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Personal de la comisaría Ibicuy acudió a la planta y, al arribar el personal de emergencia se constató el deceso del trabajador. De acuerdo con las primeras averiguaciones "habría sido alcanzado por una de las máquinas prensadoras de papel mientras desarrollaba tareas laborales en el sitio".

En el lugar, trabajó personal de la sección Policía Científica y el médico policial, llevando adelante las diligencias de rigor. Asímismo tomó conocimiento del hecho el fiscal en turno Jorge Gutierrez, de la ciudad de Gualeguaychú, quien dispuso la realización de la correspondiente autopsia para determinar las causas del siniestro.

Mario Amadeo Ríos, tenía 52 años de edad, y era padre de dos niños.

Ibicuy obrero papelera
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