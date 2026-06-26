Paraguay igualó sin goles con Australia y quedó a un paso de entrar a 16vos

En San Francisco, los seleccionados de Paraguay y Australia igualaron 0-0 por la tercera fecha. Lo de Gustavo Alfaros aguardan para saber si clasificaron.

La Selección de Paraguay Fútbol igualó sin goles con Australia, en la tercera jornada del Grupo D del Mundial 2026. El resultado sirve, aunque para confirmar la clasificación como uno de los mejores terceros deberá esperar los demás resultados. Los de Gustavo Alfaro aguardan su rival, que podría ser Alemania.

Los Socceros se enfrentará en 16vos de final al seleccionado que finalice en el segundo puesto del grupo G (posición hoy en disputa entre Egipto, Bélgica, Irán y Nueva Zelanda). Juego programado para el viernes 3 de julio a las 15 en Dallas.

La Albirroja todavía no aseguró su boleto a la próxima instancia pero cuenta con un 99,2% de estar presente. En caso de que se concrete su clasificación será rival de Alemania, lunes 29/6 a las 17.30 en Boston.

Por qué Paraguay todavía no está clasificado a 16vos

La probabilidad de quedar eliminada es de 0,8%, y aunque parece muy poco, la matemática todavía no definió la clasificación guaraní. Para que se de el peor escenario, deberían cumplirse todas las siguientes condiciones:

Grupo G

Bélgica e Irán ganen sus partidos

Grupo H

Cabo Verde y Uruguay ganen sus partidos

Grupo J

Argelia y Austria empaten con dos o mas goles

Grupo K

República Democrática del Congo gane su partido

Grupo L

Croacia gane su partido por mínimo tres goles

En caso de que todos esos resultados sucedan, la Albirroja quedará eliminada de la Copa del Mundo.