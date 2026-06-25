Japón y Suecia firmaron un empate que clasificó a ambos

Japón y Suecia igualaron 1-1 en la última fecha del Grupo F y el resultado terminó favoreciendo a ambos: los asiáticos avanzaron a los dieciseisavos de final como segundos de la zona con cinco puntos, mientras que los europeos, con cuatro, se metieron entre los mejores terceros y también aseguraron su clasificación. En la próxima instancia, los Samuráis Azules jugarán ante Brasil, mientras que Suecia todavía espera por conocer a su rival.