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Tilcara inaugurará su nuevo gimnasio de rugby en Sauce Montrull

Será este viernes, desde las 18, en la sede de la entidad Verde. Significa un crecimiento en la infraestructura deportiva del Club Tilcara.

26 de junio 2026 · 09:42hs
El frente del gimnasio de Tilcara.

El frente del gimnasio de Tilcara.

El Club Tilcara inaugurará este viernes 26, a las 18, su nuevo gimnasio de rugby en la sede que la institución posee en Sauce Montrull, en un acto que contará con la presencia de autoridades provinciales y municipales, dirigentes, socios, entrenadores, managers y jugadores de las distintas divisiones.

La obra representa un nuevo paso en el crecimiento de la infraestructura deportiva del club y fue concebida para acompañar el desarrollo de la actividad, brindando un espacio específico para la preparación física de los deportistas que forman parte de la institución.

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Durante la ceremonia se compartirán breves palabras a cargo de las autoridades presentes y posteriormente se realizará el tradicional corte de cinta, dejando formalmente inauguradas las instalaciones. Luego, los asistentes participarán de un ágape para celebrar este importante acontecimiento.

Tilcara, una institución que crece

Desde el Club Tilcara destacaron que el nuevo gimnasio permitirá fortalecer el trabajo que se lleva adelante en todas las categorías, desde el rugby infantil hasta los planteles superiores, aportando herramientas fundamentales para la formación y el rendimiento deportivo.

La inauguración marcará un nuevo hito para la institución, que continúa apostando al crecimiento de su sede de Sauce Montrull y a la consolidación de espacios que contribuyan al desarrollo deportivo, social y humano de toda la comunidad tilcarense.

Tilcara Sauce Montrull gimnasio Rugby
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