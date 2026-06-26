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Los 16avos de final Mundial 2026: las fechas, horarios y cruces hasta ahora

El Mundial 2026 estrena una instancia inédita producto de la ampliación a 48 selecciones, con Argentina ya clasificada. Los partidos hasta el momento.

26 de junio 2026 · 01:33hs
Los 16avos de final Mundial 2026

Los 16avos de final Mundial 2026

La FIFA introdujo una novedad histórica en el Mundial 2026. Con el aumento de participantes de 32 a 48 equipos, el torneo cuenta por primera vez con una ronda de 16vos de final, una fase eliminatoria que reúne a 32 selecciones y marca el inicio de los mano a mano rumbo al título, en la que Argentina ya está clasificada.

El nuevo formato establece que los dos primeros de cada uno de los 12 grupos, junto con los ocho mejores terceros, obtendrán su boleto a esta instancia. Desde allí comenzará la etapa de eliminación directa, que se disputará entre el 28 de junio y el 3 de julio de 2026:

Paraguay empató y se clasificó tercero.

Paraguay igualó sin goles con Australia y quedó a un paso de entrar a 16vos

Turquía le ganó al local, Estados Unidos.

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Qué equipos están clasificados a los 16vos de final del Mundial 2026

  • México
  • Estados Unidos
  • Alemania
  • Argentina
  • Francia
  • Noruega
  • Colombia
  • Suiza
  • Canadá
  • Brasil
  • Marruecos
  • Bosnia y Herzegovina
  • Sudáfrica
  • Costa de Marfil
  • Ecuador
  • Países Bajos
  • Japón
  • Suecia
  • Australia
  • Por definir
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Cómo se juegan los 16vos de final del Mundial 2026

El sistema será el mismo que se utiliza habitualmente en las fases decisivas de los Mundiales. Cada partido será a eliminación directa y, en caso de igualdad al término de los 90 minutos reglamentarios, se disputarán dos tiempos suplementarios de 15' cada uno.

Si la paridad persiste tras el alargue, el ganador se definirá mediante una serie de penales.

Así son los cruces de los 16vos de final del Mundial 2026

  • Sudáfrica (2° Grupo A) vs. Canadá (2° Grupo B) — Domingo 28 de junio, 16.00 (SoFi Stadium, Los Ángeles).
  • Alemania (1° Grupo E) vs. 3° Grupo A/B/C/D/F — Lunes 29 de junio, 17.30 (Gillette Stadium, Foxborough).
  • Países Bajos vs. Marruecos (2° Grupo C) — Lunes 29 de junio, 22.00 (Estadio BBVA, Monterrey).
  • Brasil (1° Grupo C) vs. Japón — Lunes 29 de junio, 14.00 (NRG Stadium, Houston).
  • 1° Grupo I vs. 3° Grupo C/D/F/G/H — Martes 30 de junio, 18.00 (MetLife Stadium, East Rutherford).
  • 2° Grupo E vs. 2° Grupo I — Martes 30 de junio, 14.00 (AT&T Stadium, Arlington).
  • México (1° Grupo A) vs. 3° Grupo C/E/F/H/I — Martes 30 de junio, 22.00 (Estadio Azteca, Ciudad de México).

Mundial 2026 horarios fechas
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