Los 16avos de final Mundial 2026: las fechas, horarios y cruces hasta ahora

El Mundial 2026 estrena una instancia inédita producto de la ampliación a 48 selecciones, con Argentina ya clasificada. Los partidos hasta el momento.

La FIFA introdujo una novedad histórica en el Mundial 2026. Con el aumento de participantes de 32 a 48 equipos, el torneo cuenta por primera vez con una ronda de 16vos de final, una fase eliminatoria que reúne a 32 selecciones y marca el inicio de los mano a mano rumbo al título, en la que Argentina ya está clasificada.

El nuevo formato establece que los dos primeros de cada uno de los 12 grupos, junto con los ocho mejores terceros, obtendrán su boleto a esta instancia. Desde allí comenzará la etapa de eliminación directa, que se disputará entre el 28 de junio y el 3 de julio de 2026:

Turquía se despidió del Mundial 2026 con un triunfo agónico sobre Estados Unidos

Paraguay igualó sin goles con Australia y quedó a un paso de entrar a 16vos

Qué equipos están clasificados a los 16vos de final del Mundial 2026

México

Estados Unidos

Alemania

Argentina

Francia

Noruega

Colombia

Suiza

Canadá

Brasil

Marruecos

Bosnia y Herzegovina

Sudáfrica

Costa de Marfil

Ecuador

Países Bajos

Japón

Suecia

Australia

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Cómo se juegan los 16vos de final del Mundial 2026

El sistema será el mismo que se utiliza habitualmente en las fases decisivas de los Mundiales. Cada partido será a eliminación directa y, en caso de igualdad al término de los 90 minutos reglamentarios, se disputarán dos tiempos suplementarios de 15' cada uno.

Si la paridad persiste tras el alargue, el ganador se definirá mediante una serie de penales.

Así son los cruces de los 16vos de final del Mundial 2026