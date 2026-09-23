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Copa Argentina: Andrés Gariano será el árbitro del cruce entre Boca y Racing

El réferi barilochense impartirá justicia en el duelo que sostendrán el Xeneize y la Academia, por los cuartos de final de la Copa Argentina.

23 de septiembre 2026 · 21:09hs
Gariano fue designado para el partido de Copa Argentina que se disputará el domingo

Gariano fue designado para el partido de Copa Argentina que se disputará el domingo, en Rosario.

La AFA confirmó la terna arbitral que se encargará de impartir justicia en el cruce entre Boca y Racing por cuartos de final de la Copa Argentina, con Andrés Gariano a la cabeza y Lucas Novelli en el VAR. A su vez, Facundo Rodríguez y Sebastián Raineri serán los asistentes, Sebastián Martínez el cuarto y Diego Romero el AVAR.

Gariano, un habitué en el certamen, cuenta con un historial muy reducido con ambos equipos: le tocó dos veces dirigir a Racing (una de ellas por esta misma competencia) y una sola a Boca.

La AFA le aplicó una multa económica al equipo de la ribera.

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El presidente del Tribunal de Disciplina explicó por qué no fue eliminado Boca: "Era como dar perpetua por robar una manzana"

La primera vez que al barilochense le tocó ser referí en un partido de la Academia fue en diciembre de 2024, en la derrota por 3-1 del elenco de Avellaneda frente a Central Córdoba en Santiago del Estero. A partir de ahí, no se volvieron a cruzar y el registro quedó negativo, hasta que se emparejó en la primera ronda de esta misma edición de la Copa Argentina, cuando Racing tachó a San Martín de Formosa.

Por otro lado, con el conjunto Azul y Oro se cruzó una única vez, en un reciente antecedente que dejó con un saldo más que positivo para el Xeneize: la goleada por 4-0 contra Defensa y Justicia disputada en abril de este mismo año.

El árbitro de la Copa Argentina, bajo la lupa

En las últimas semanas, Gariano fue el foco del enojo de Julio César Falcioni tras el duelo entre Atlético Tucumán y River. El entrenador explotó contra él reclamando una falta de Mauro Arambarri sobre Alexis Canelo y pidiendo expulsión por la misma: "En la falta sobre Canelo era expulsión. Me extraña que para unas cosas miren y para otras no. Para un color, toman determinadas decisiones y para otros no. Cuando me cagan me doy cuenta enseguida. Quería venir a la conferencia para decir esto".

Pero esa no fue la única polémica del colegiado en el año, luego de la derrota del Millonario frente a Tigre por el Torneo Clausura, Nicolás Otamendi también estalló contra él y aseguró que "no está para dirigir la competición". Ese día, el árbitro no pitó un penal que reclamaron los de Núñez por una infracción sobre Ángel Correa, que el propio Gariano explicó tras el encuentro: "En cancha vi una situación normal de juego, dos jugadores de River contra uno. En un juego de contacto es normal".

Copa Argentina Boca Racing Fútbol
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