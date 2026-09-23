Fernando Mitjans brindó detalles sobre la resolución que dejó en pie el pasaje del Xeneize a los cuartos de final de la Copa Argentina.

El presidente del Tribunal de Disciplina explicó por qué no fue eliminado Boca: "Era como dar perpetua por robar una manzana".

Fueron largas semanas de opiniones diversas y fuego cruzado en La Ribera y Liniers. Hasta que finalmente el martes por la tarde se expidió el Tribunal de Disciplina de la AFA : desestimó el reclamo de Vélez y, si bien deberá pagar una multa, mantuvo en pie la clasificación de Boca a los cuartos de final de la Copa Argentina. Esta resolución encendió aún más el debate y obligó a su presidente, Fernando Mitjans, a explicarla en profundidad.

Si bien el organismo que define las sanciones en el fútbol argentino confirmó que el Xeneize incluyó a seis extranjeros en su planilla, el fallo se centró en la ausencia de ventaja deportiva, ya que Ángel Romero no sumó minutos.

“¿El jugador estaba inscripto? Sí. ¿Estaba habilitado? Sí. Ahora, si ese sexto jugador hubiese ingresado al campo de juego, la situación podría haber sido diferente. Pero estamos hablando de un jugador que estaba en el banco y que no ingresó”, rompió el silencio Mitjans en Olé.

Y amplió su discurso: “Es cierto que el convenio colectivo le daba a Vélez fundamentos para presentar la protesta. Pero el artículo dice que no pueden jugar más de cinco extranjeros y no dice qué sanción lleva. Y el reglamento de la Copa Argentina dice que pueden jugar todos aquellos que estén inscriptos en AFA. No distingue entre extranjeros y nacionales”.

Apenas salió a la luz la resolución, Nelson Pugliese, vicepresidente del Fortín, estalló públicamente porque las autoridades no se ajustaron al reglamento. Pero la respuesta del titular del Tribunal no se hizo esperar: “El derecho no funciona tomando un artículo de acá y otro de allá de manera aislada. Hay que tomar las normas en conjunto. También analizamos la jurisprudencia internacional y nuestra propia jurisprudencia”.

El presidente del Tribunal de Disciplina explicó por qué no fue eliminado Boca

Para Mitjans, jamás estuvo en discusión que el Xeneize quedara afuera por escritorio: “¿Era proporcional eliminar a Boca de una fase clasificatoria por un error administrativo en una planilla? Ese error administrativo está contemplado y tiene una sanción económica. Para los compañeros que actuaron en este caso -yo no voto desde que asumí la presidencia- hubiera sido desproporcionado eliminar a Boca”. Y remató: “Es como decir: robamos una manzana y te doy cadena perpetua. La sanción sería mucho más gravosa que la infracción cometida”.

También desligó al presidente Claudio Tapia de este fallo: “Eso es una locura. El Comité Ejecutivo no tiene facultades para intervenir en esto. Y quiero aclararlo: ni Tapia ni nadie nos llamó para nada. No hubo intervención del Comité Ejecutivo, no hubo derivación y tampoco hubo abstenciones. Los seis miembros del Tribunal que votaron lo hicieron por unanimidad”.

Fernando Mitjans, presidente del Tribunal de Disciplina

El presidente del Tribunal de Disciplina explicó por qué no fue eliminado Boca: "Era como dar perpetua por robar una manzana".

Consultado sobre qué le diría al hincha de Vélez que se siente perjudicado en estos momentos, el hombre con más de 33 años en el cargo fue claro: “Primero le diría que acá no intervino ni Tapia, ni el Comité Ejecutivo, ni ningún dirigente para favorecer a Boca. Tampoco hubo una predisposición contra Vélez”.

Y cerró: “También hay que ponerse en el lugar del hincha de Boca. Siempre va a ser imposible conformar a todos. El derecho funciona así. Si todo fuera automático, sería simplemente apretar un botón y asignar dos, tres o cuatro partidos”.