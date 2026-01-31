Un exdelantero de Patronato será compañero de Lionel Messi

El delantero argentino nacionalizado mexicano con pasado en Patronato, Germán Berterame , se unió al Inter Miami de Lionel Messi, tras completar su transferencia desde Rayados de Monterrey, para continuar su carrera en la MLS. Su pase se concretó su fichaje por una cifra de 15 millones de dólares.

El delantero cordobés de 27 años se unirá al crack rosarino, campeón del Mundo con Argentina en Qatar 2022, en el conjunto que dirige otro argentino, Javier Mascherano, quien buscaba redondear su plantel con otro delantero y eligió a Berterame.

Fue en la temporada 2024 de la Concacaf Champions Cup cuando Rayados enfrentó a Inter Miami y el atacante terminó siendo el MVP del partido. Desde entonces, Berterame apareció en el radar del equipo de la MLS, que lo empezó a seguir de cerca y finalmente lo sumó.

El paso de Germán Berterame por el fútbol mexicano

Tras lograr la permanencia en la Primera División del fútbol argentino con Patronato en 2019, Berterame arribó al fútbol mexicano a mediados de ese año. Durante su paso por la LigaMX, el nacido en Villa María se destacó en Atlético de San Luis, fue parte del equipo de las Estrellas del fútbol mexicano en 2022 y ahora se fue siendo un habitual convocado de la Selección Mexicana. Berterame marcó 99 goles en tierras aztecas: con Atlético de San Luis marcó 31 y con Rayados 68.