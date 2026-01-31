Uno Entre Rios | Ovación | Patronato

Un exdelantero de Patronato será compañero de Lionel Messi

Germán Berterame, quien fuera jugador de Patronato en 2019, es nuevo futbolista de Inter Miami. Su pase costó 15 millones de dólares.

31 de enero 2026 · 15:52hs
El ex-Patronato Germán Berterame tendrá su primera experiencia en la MLS.

El ex-Patronato Germán Berterame tendrá su primera experiencia en la MLS.

El delantero argentino nacionalizado mexicano con pasado en Patronato, Germán Berterame, se unió al Inter Miami de Lionel Messi, tras completar su transferencia desde Rayados de Monterrey, para continuar su carrera en la MLS. Su pase se concretó su fichaje por una cifra de 15 millones de dólares.

El delantero cordobés de 27 años se unirá al crack rosarino, campeón del Mundo con Argentina en Qatar 2022, en el conjunto que dirige otro argentino, Javier Mascherano, quien buscaba redondear su plantel con otro delantero y eligió a Berterame.

alejo miro extendio su vinculo con patronato

Alejo Miró extendió su vínculo con Patronato

Iván Cháves tiene contrato con Patrón hasta fin de año.

Iván Cháves negocia con Patronato su salida del club

Fue en la temporada 2024 de la Concacaf Champions Cup cuando Rayados enfrentó a Inter Miami y el atacante terminó siendo el MVP del partido. Desde entonces, Berterame apareció en el radar del equipo de la MLS, que lo empezó a seguir de cerca y finalmente lo sumó.

El paso de Germán Berterame por el fútbol mexicano

Tras lograr la permanencia en la Primera División del fútbol argentino con Patronato en 2019, Berterame arribó al fútbol mexicano a mediados de ese año. Durante su paso por la LigaMX, el nacido en Villa María se destacó en Atlético de San Luis, fue parte del equipo de las Estrellas del fútbol mexicano en 2022 y ahora se fue siendo un habitual convocado de la Selección Mexicana. Berterame marcó 99 goles en tierras aztecas: con Atlético de San Luis marcó 31 y con Rayados 68.

Patronato Lionel Messi Germán Berterame Inter Miami
Noticias relacionadas
Rubén Forestello, DT de Patronato

Patronato tiene confirmado los tres primeros juegos de la Primera Nacional

Franco Meritello se consolida en el 11 inicial de Patronato.

Patronato igualó 0 a 0 ante Colón de Santa Fe en el tercer amistoso de pretemporada

patronato cruzara el tunel para medirse ante colon

Patronato cruzará el túnel para medirse ante Colón

nahuel genez: encontre un grupo muy comprometido

Nahuel Genez: "Encontré un grupo muy comprometido"

Ver comentarios

Lo último

Agónico gol de Enzo Fernández para la remontada de Chelsea sobre West Ham

Agónico gol de Enzo Fernández para la remontada de Chelsea sobre West Ham

Un roce que terminó en vuelco en la Autovía 14

Un roce que terminó en vuelco en la Autovía 14

Franco De Benedictis tuvo un auspicioso debut

Franco De Benedictis tuvo un auspicioso debut

Ultimo Momento
Agónico gol de Enzo Fernández para la remontada de Chelsea sobre West Ham

Agónico gol de Enzo Fernández para la remontada de Chelsea sobre West Ham

Un roce que terminó en vuelco en la Autovía 14

Un roce que terminó en vuelco en la Autovía 14

Franco De Benedictis tuvo un auspicioso debut

Franco De Benedictis tuvo un auspicioso debut

Liga Argentina: ganó La Unión y perdió Central Entrerriano

Liga Argentina: ganó La Unión y perdió Central Entrerriano

Rowing venció a Echagüe en el clásico paranaense de la Liga Nacional

Rowing venció a Echagüe en el clásico paranaense de la Liga Nacional

Policiales
Un roce que terminó en vuelco en la Autovía 14

Un roce que terminó en vuelco en la Autovía 14

Murió el cuarto ocupante de la camioneta en el accidente fatal de la Ruta 18

Murió el cuarto ocupante de la camioneta en el accidente fatal de la Ruta 18

Auto robado en Buenos Aires estaba oculto en Concordia

Auto robado en Buenos Aires estaba oculto en Concordia

Forzaron una reja y robaron cinco tablets en una escuela de Hernandarias

Forzaron una reja y robaron cinco tablets en una escuela de Hernandarias

Confirmaron la identidad de las víctimas fatales del accidente en la Ruta 18

Confirmaron la identidad de las víctimas fatales del accidente en la Ruta 18

Ovación
Agónico gol de Enzo Fernández para la remontada de Chelsea sobre West Ham

Agónico gol de Enzo Fernández para la remontada de Chelsea sobre West Ham

Franco De Benedictis tuvo un auspicioso debut

Franco De Benedictis tuvo un auspicioso debut

Rowing venció a Echagüe en el clásico paranaense de la Liga Nacional

Rowing venció a Echagüe en el clásico paranaense de la Liga Nacional

Un exdelantero de Patronato será compañero de Lionel Messi

Un exdelantero de Patronato será compañero de Lionel Messi

Liga Argentina: ganó La Unión y perdió Central Entrerriano

Liga Argentina: ganó La Unión y perdió Central Entrerriano

La provincia
Cine al aire libre y clásicos del terror en la Biblioteca Provincial

Cine al aire libre y clásicos del terror en la Biblioteca Provincial

Amplían el sector preferencial de la Fiesta Nacional del Mate

Amplían el sector preferencial de la Fiesta Nacional del Mate

Paraná: se desarrolló un operativo de ablación de órganos

Paraná: se desarrolló un operativo de ablación de órganos

El Parque Gazzano recuperó su protagonismo con el Festival Popular

El Parque Gazzano recuperó su protagonismo con el Festival Popular

El Corsódromo de Gualeguaychú se prepara para la quinta noche del Carnaval del País

El Corsódromo de Gualeguaychú se prepara para la quinta noche del Carnaval del País

Dejanos tu comentario