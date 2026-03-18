Entre Ríos reclama a exdirector de un hogar de ancianos la devolución de más de $11,5 millones

El Ministerio de Salud de Entre Ríos reclama al exdirector Carlos Alberto Malatesta la devolución de más de $11,5 millones cobrados indebidamente.

El Ministerio de Salud de Entre Ríos reclama al exdirector Carlos Alberto Malatesta la devolución de más de $11,5 millones cobrados indebidamente.

El Ministerio de Salud de la provincia de Entre Ríos emitió el decreto Nº 318, fechado el 11 de febrero, mediante el cual exige al kinesiólogo Carlos Alberto Malatesta, exdirector del Hospital Hogar de Ancianos “Isidoro Redruello” de Villaguay, la devolución de más de 11 millones de pesos percibidos de manera indebida.

Según detalla la norma, difundida en el Boletín Oficial del 16 de marzo, el Departamento Liquidaciones de la cartera sanitaria detectó que Malatesta continuó cobrando el adicional por Responsabilidad Funcional incluso después de haber renunciado a la dirección del establecimiento, el 2 de julio de 2024. El monto total reclamado asciende a $11.598.588,79, registró UNO .

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En los considerandos del decreto se precisa que se trata de sumas abonadas sin corresponder, por lo que el Estado provincial inició el proceso administrativo para su recupero.

Además, en su artículo 2º, el decreto faculta a la Fiscalía de Estado a avanzar con acciones legales en caso de que no se concrete la devolución voluntaria. En ese sentido, se establece que el reclamo incluirá también los intereses legales calculados según la tasa activa del Banco de la Nación Argentina, además de gastos y honorarios correspondientes.

El documento lleva la firma del ministro de Salud, Daniel Blanzaco, y del gobernador Rogelio Frigerio.

Designación

Malatesta había sido designado de manera interina como director del hogar de ancianos “Isidoro Redruello” a partir de agosto de 2019, desempeñándose previamente como profesional adscripto en la misma institución. Siguió en el cargo hasta 2024.