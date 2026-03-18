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Trabajar más, salir menos: el impacto directo de la crisis en el acceso a la cultura

La cultura, que durante mucho tiempo funcionó como un espacio de encuentro, empieza a correrse hacia un lugar ¿Inalcanzable?

Fernanda Rivero

Por Fernanda Rivero

18 de marzo 2026 · 08:57hs
Trabajar más, salir menos: el impacto directo de la crisis en el acceso a la cultura

La crisis económica no solo se mide en números. También se siente en los tiempos, en el cuerpo y en las decisiones cotidianas. Trabajar más horas para sostener lo básico deja cada vez menos margen para todo lo demás. Entre eso, el disfrute.

Ir a un recital, a una obra o a un taller no es una decisión simple. La entrada tiene un costo, pero no es lo único. Está el traslado, la comida, el tiempo. Y sobre todo, la energía. Después de jornadas largas, de 10, 12 horas o más, la pregunta aparece sola: ¿En qué momento?

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El impacto directo de la crisis en el acceso a la cultura

La cultura, que durante mucho tiempo funcionó como un espacio de encuentro, empieza a correrse hacia un lugar incómodo. No porque pierda valor, sino porque acceder a ella se vuelve cada vez más difícil. Para muchas personas, directamente queda afuera.

En una familia, esa cuenta es aún más clara. No se trata de elegir qué ver, sino de si se puede ir. Si alcanza para las entradas, si hay margen para salir, si ese gasto entra en la lógica de lo posible. Muchas veces, no. Entonces aparecen los recortes: se deja para más adelante, se elige una sola salida al mes o directamente se descarta.

Pero detrás de cada propuesta cultural hay otra trama, menos visible, que también se tensiona. Productores, gestores, técnicos, artistas, equipos de comunicación, personal de sala. Cada evento implica una cadena de trabajo que comienza mucho antes de que el público llegue y termina mucho después de que se apagan las luces.

En ese recorrido hay alquileres de espacios, sonido, iluminación, traslados, difusión, sueldos. Hay decisiones que se toman sin garantías, apuestas que dependen de que la gente pueda —y quiera— asistir. Y en el contexto actual, esa ecuación es cada vez más incierta.

Ciclo de Teatro Sauce Montrull.jpg

Resistencia

Las productoras ajustan, los espacios reducen programación, algunos cierran. Otros resisten como pueden, achicando costos, reformulando propuestas, buscando alternativas. Nada de eso es sencillo. Sostener una actividad cultural hoy implica un esfuerzo colectivo que muchas veces no se ve.

Aun así, las propuestas siguen existiendo. No desde la comodidad, sino desde la insistencia. Porque del otro lado también hay un público que quiere estar, que busca ese momento, que necesita ese corte en la rutina. Aunque cueste, aunque no siempre alcance.

En ese cruce aparece algo que sostiene todo lo demás. No es solo el amor por el arte, ni una idea abstracta de la cultura. Es una red de personas que hacen, organizan, producen y participan, incluso cuando las condiciones no acompañan.

La escena se vuelve más frágil, más selectiva, más difícil de sostener. El disfrute empieza a medirse, a calcularse, a postergarse. Lo que antes era parte de lo cotidiano, ahora se planifica como una excepción.

En un contexto hostil, la cultura resiste. Pero esa resistencia tiene un costo. Se paga con más horas, con más esfuerzo, con más incertidumbre. El problema no es la falta de interés. Es la falta de condiciones.

Y en ese límite, el acceso a la cultura deja de ser un derecho cotidiano para convertirse, cada vez más, en un lujo entre quienes todavía pueden sostenerlo.

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