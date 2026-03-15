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Rubén Forestello: "Nos descontrolamos después del primer gol"

El DT de Patronato, Rubén Forestello, indicó que la apertura del marcador fue un momento bisagra en la goleada que sufrió el Rojinegro ante Quilmes.

15 de marzo 2026 · 17:54hs
Rubén Forestello

Prensa Patronato

Rubén Forestello, DT de Patronato

El entrenador de Patronato, Rubén Forestello, indicó que el primer gol que sufrió el Rojinegro en la categórica derrota ante Quilmes por 3 a 0 marcó un antes y un después en el encuentro disputado en el estadio Centenario en el marco de la quinta fecha del campeonato de la Primera Nacional, Zona B.

“Tengo mis serias dudas de si en el primer gol estaba habilitado. Ahí nos descontrolamos”, se sinceró el Yagui, en rueda de prensa.

Federico Bravo trabaja a la par de sus compañeros. 

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El técnico explicó que hasta ese momento el equipo tenía el control del trámite. “En el primer tiempo estábamos bien, pero ese primer gol detonó todo”, afirmó. A partir de allí, Patronato perdió orden y comenzó a sufrir el partido. “Nos amonestaron al cuatro (en referencia a Juan Salas) y hubo algunas cuestiones que quedaron en la cancha. Después nos costó”, agregó.

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El segundo tanto terminó de complicar el panorama Rojinegro. “Fue un zapatazo imposible de sacar para Alan (Sosa=. Con el 2 a 0 los tiempos los manejaron ellos”, explicó.

Las variantes que ordenó Rubén Forestello para intentar modificar la suerte

El entrenador también se refirió a las modificaciones que realizó durante el entretiempo del partido disputado en el sur del Área Metropolitana de Buenos Aires. En este sentido explicó que uno de los cambios respondió a la amonestación del lateral derecho, mientras que otros buscaron darle mayor velocidad y alternativas ofensivas al equipo. “Rompimos la línea de cinco y buscamos más desequilibrio. Sabíamos que íbamos a necesitar energía y velocidad”, sostuvo. En ese sentido, destacó algunos ingresos desde el banco que aportaron dinámica, aunque lamentó la falta de eficacia para descontar.

A pesar del resultado adverso, remarcó que el equipo mostró una reacción luego del tercer gol y generó algunas situaciones, aunque sin la claridad necesaria para concretarlas. “Tuvimos nuestras situaciones pero no pudimos convertir”, resumió.

El futuro de Patronato

De cara a lo que viene, el entrenador pidió calma y enfocarse en el trabajo de la semana. El equipo tendrá ahora dos partidos consecutivos como local, aunque evitó poner el foco en la presión de esos encuentros. “Recién arranca el torneo. Los años me dicen que tengo que estar tranquilo y enfocarme en recuperar a los chicos”, expresó.

En ese sentido, también mostró preocupación por la cantidad de lesionados en el plantel. “No tenemos variantes en algunos lugares. Hay jugadores que todavía no podemos recuperar y eso complica”, explicó, mencionando especialmente los casos de los marcadores centrales Gabriel Díaz y Facundo Díaz.

Finalmente, reconoció que la derrota duele, pero insistió en la necesidad de mantener la calma y continuar trabajando. “A nadie le gusta que a su equipo le hagan tres goles. Este resultado no lo esperábamos, pero tenemos que mantener la tranquilidad y seguir mejorando”, concluyó.

Rubén Forestello Patronato Quilmes
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