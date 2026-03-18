Recreativo buscará su primera victoria como local en la Liga Federal

Recreativo recibirá a Urquiza de Santa Elena en una nueva presentación en el certamen nacional. El juego comenzará a las 21.30.

Recreativo cayó ante su público en su estreno en la Liga Federal. Esta noche buscará dar vuelta la página.

Recreativo recibirá este miércoles a Urquiza de Santa Elena en una nueva presentación en la Liga Federa de Básquet 2026. Este encuentro, correspondiente a la Zona A de la Conferencia Litoral, se disputará a las 21.30 en el estadio Antono Zorzet.

El Bochas intentará capitalizar el envión que adquirió en el triunfo que edificó ante Quique, en la casa del Decano. A su vez buscará celebrar su primer triunfo en su casa. En su única presentación como local el último campeón de la APB perdió ajustadamente ante Rivadavia Juniors de Santa Fe

Se inició el Torneo Apertura de la UEHP

El Cuse, por su parte, irá por la rehabilitación de la derrota sufrida ante Sionista, en el norte provincial, en su única presentación en la presente edición de la tercer categoría del básquet nacional.

Posiciones de la Liga Federal

La tabla de posiciones de la Zona A de la Conferencia Litoral es la siguiente:

Rivadavia 4 (2-0)

Sionista 4 (2-0)

La Armonía 4 (1-2)

Recreativo 3 (1-1)

Gimnasia 3 (1-1)

Quique 2 (0-2)

Urquiza 1 (0-1)