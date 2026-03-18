Uno Entre Rios | El Mundo | Donald Trump

Renunció el asesor antiterrorismo de Donald Trump y dijo que Irán no era una amenaza

Joe Kent dejó su cargo con una dura carta y dijo que Irán “no representaba una amenaza inminente”, en una dura crítica a la ofensiva de Estados Unidos e Israel

18 de marzo 2026 · 10:00hs
Joe Kent dejó su cargo con una dura carta y dijo que Irán “no representaba una amenaza inminente”

Joe Kent dejó su cargo con una dura carta y dijo que Irán “no representaba una amenaza inminente”, en una dura crítica a la ofensiva de Estados Unidos e Israel
Joe Kent dejó su cargo con una dura carta y dijo que Irán “no representaba una amenaza inminente”

Foto: AP

Joe Kent dejó su cargo con una dura carta y dijo que Irán “no representaba una amenaza inminente”, en una dura crítica a la ofensiva de Estados Unidos e Israel

Joe Kent renunció a su cargo como director del Centro Nacional Antiterrorista de Estados Unidos y aseguró que Irán “no representaba una amenaza inminente”, en una decisión que expone una fractura interna en la administración de Donald Trump en plena guerra de Medio Oriente.

El funcionario comunicó su salida este martes a través de un mensaje en X, donde confirmó: “Tras mucha reflexión, he decidido dimitir de mi cargo como Director del Centro Nacional Antiterrorista, con efecto a partir de hoy”. La publicación estuvo acompañada por una carta dirigida al propio Trump, en la que explica que no puede respaldar el rumbo del conflicto.

PUTIN. Rusia promete toda su asistencia para Cuba

Rusia promete toda su asistencia para Cuba

Argentina dejó de ser parte de la Organización Mundial de la Salud. La medida es un nuevo guiño al presidente de Estados Unidos Donald Trump

Argentina dejó de ser parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS)

En el comunicado, Kent fue contundente al cuestionar la base de la ofensiva militar: Irán "no representaba ninguna amenaza inminente para nuestra nación, y es evidente que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y su poderoso lobby estadounidense", escribió.

Embed

Críticas directas a la guerra y al entorno de Trump

El exfuncionario sostuvo que la decisión de avanzar contra Irán contradice la línea histórica del propio Trump. Recordó que el presidente había construido su plataforma política sobre el rechazo a las guerras prolongadas en Medio Oriente.

“Hasta junio de 2025, usted comprendió que las guerras en el Medio Oriente eran una trampa que robaba a Estados Unidos las preciosas vidas de nuestros patriotas y agotaba la riqueza y prosperidad de nuestra nación”, señaló.

También destacó que, durante su primera administración, Trump "comprendió mejor que cualquier presidente moderno cómo aplicar el poder militar de manera decisiva sin dejarnos arrastrar a guerras interminables", y citó como ejemplos el ataque contra Qasem Soleimani y la ofensima contra el ISIS.

El exfuncionario aseguró que Irán no representaba una amenaza inmediata.

Joe Kent Iran Israel Estados Unidos Donald Trump 1

Desinformación

Kent fue aún más lejos al afirmar que el presidente fue inducido al conflicto a partir de información falsa. Según su versión, existió una campaña que instaló la idea de una amenaza inminente por parte de Irán.

“Esa cámara de eco se utilizó para engañarlo y hacerle creer que Irán representaba una amenaza inminente para los Estados Unidos y que, si atacaba ahora, habría un camino claro hacia una victoria rápida. Esto fue una mentira”, escribió.

Además, comparó la situación con antecedentes históricos: “Es la misma táctica que los israelíes utilizaron para arrastrarnos a la desastrosa guerra de Irak… No podemos volver a cometer este error”.

Donald Trump

Golpe al líder y mensaje

La salida de Kent no es una crítica externa, sino un cuestionamiento desde dentro del propio espacio político de Trump. El ahora exfuncionario es identificado con el ala más nacionalista y leal del movimiento “America First”.

La carta expone tensiones internas dentro de la administración Trump.

Su renuncia pone en duda una de las promesas centrales del presidente: evitar nuevas guerras prolongadas. En un contexto de elecciones de medio término, este quiebre podría impactar en la confianza de su base más dura.

En el cierre de su carta, Kent dejó abierta una puerta para un eventual cambio de rumbo. “Rezo para que reflexione sobre lo que estamos haciendo en Irán y por quién lo estamos haciendo”, expresó.

Y concluyó con una frase que sugiere una alternativa política para el presidente: “Usted puede revertir el rumbo y trazar un nuevo camino”.

Como jefe del Centro Nacional Antiterrorista, Kent tenía acceso a información altamente sensible. Su afirmación de que Irán no representaba una amenaza inmediata debilita la narrativa oficial del gobierno y deja a la administración en una posición incómoda frente al Congreso y la opinión pública.

Donald Trump Irán Medio Oriente
Noticias relacionadas
Maradona tenía un compromiso con su pueblo que tal vez no lo tenga alguien que se fue a los 12 años a vivir a España”, expresó Alberto Fernández.

Alberto Fernández habló de la famosa foto de Lionel Messi con Donald Trump

Estados Unidos destruyó 16 barcos con supuestas minas en inmediaciones del estrecho de Ormuz. Donald Trump amenaza con consecuencias jamás vistas 

Donald Trump amenaza con soltar un infierno sobre Irán

La advertencia de Donald Trump si Irán bloquea el suministro mundial de petróleo.

La advertencia de Donald Trump si Irán bloquea el suministro mundial de petróleo

Por orden de Donald Trump diplomáticos de Estados Unidos (EEUU) abandona Arabia Saudita mientras el régimen de Irán amplía sus represalias en el Golfo

EE.UU ordenó evacuar a su personal diplomático de Arabia Saudita

Ver comentarios

Lo último

Giovanni, un niño de 2 años, lucha por recibir oxígeno en Entre Ríos

Giovanni, un niño de 2 años, lucha por recibir oxígeno en Entre Ríos

Alan Lez y una noche de alto impacto en Santa Fe

Alan Lez y una noche de alto impacto en Santa Fe

Kinesiólogo depositó fondos a Salud para saldar reclamo de cobro indebido

Kinesiólogo depositó fondos a Salud para saldar reclamo de cobro indebido

Ultimo Momento
Giovanni, un niño de 2 años, lucha por recibir oxígeno en Entre Ríos

Giovanni, un niño de 2 años, lucha por recibir oxígeno en Entre Ríos

Alan Lez y una noche de alto impacto en Santa Fe

Alan Lez y una noche de alto impacto en Santa Fe

Kinesiólogo depositó fondos a Salud para saldar reclamo de cobro indebido

Kinesiólogo depositó fondos a Salud para saldar reclamo de cobro indebido

Cultura organiza actividades por el Mes de la Memoria

Cultura organiza actividades por el Mes de la Memoria

Concordia: niños de la Escuela 78 sin baños, patio ni condiciones dignas

Concordia: niños de la Escuela 78 sin baños, patio ni condiciones dignas

Policiales
Airaldi ante la Justicia: Jamás se me pasaría por la cabeza sacarle la vida a alguien

Airaldi ante la Justicia: "Jamás se me pasaría por la cabeza sacarle la vida a alguien"

Falleció un hombre en Paraná mientras circulaba en bicicleta

Falleció un hombre en Paraná mientras circulaba en bicicleta

Leonardo Airaldi declara ante la Justicia Federal de Paraná

Leonardo Airaldi declara ante la Justicia Federal de Paraná

Incendio en una vivienda del barrio Gaucho Rivero de Paraná

Incendio en una vivienda del barrio Gaucho Rivero de Paraná

Colonia Alemana: un hombre se descompuso y falleció mientras cosechaba

Colonia Alemana: un hombre se descompuso y falleció mientras cosechaba

Ovación
Con sorpresas, estrenos y ausencias que sorprenden: los convocados de la Selección Argentina

Con sorpresas, estrenos y ausencias que sorprenden: los convocados de la Selección Argentina

Es hora de jugar un torneo diferente en Paraná

Es hora de jugar un torneo diferente en Paraná

Comienza el segundo acto del Torneo Apertura de la APB

Comienza el segundo acto del Torneo Apertura de la APB

Recreativo buscará su primera victoria como local en la Liga Federal

Recreativo buscará su primera victoria como local en la Liga Federal

La Selección Argentina recibirá a Guatemala y se despediría del país en La Bombonera

La Selección Argentina recibirá a Guatemala y se despediría del país en La Bombonera

La provincia
Giovanni, un niño de 2 años, lucha por recibir oxígeno en Entre Ríos

Giovanni, un niño de 2 años, lucha por recibir oxígeno en Entre Ríos

Kinesiólogo depositó fondos a Salud para saldar reclamo de cobro indebido

Kinesiólogo depositó fondos a Salud para saldar reclamo de cobro indebido

Cultura organiza actividades por el Mes de la Memoria

Cultura organiza actividades por el Mes de la Memoria

Concordia: niños de la Escuela 78 sin baños, patio ni condiciones dignas

Concordia: niños de la Escuela 78 sin baños, patio ni condiciones dignas

Paranapyme: una nueva plataforma para fortalecer a las PyMES de Paraná

Paranapyme: una nueva plataforma para fortalecer a las PyMES de Paraná

Dejanos tu comentario