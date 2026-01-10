El ex Patronato que sueña con jugar en River Plate.

Germán Berterame atraviesa un gran momento en Rayados, sueña con jugar en River Plate y apunta a consolidarse con la selección mexicana rumbo al Mundial.

Monterrey se encuentra listo para encarar el Clausura 2026, un torneo clave rumbo a la Copa del Mundo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá, donde Germán Berterame, delantero de Rayados y de la selección mexicana, con experiencia previa en el fútbol argentino tras su paso por Patronato de Paraná , vive un gran momento y cuenta con la confianza de Javier Aguirre.

La competencia en el ataque del combinado nacional es intensa, con nombres como Raúl Jiménez, Santiago Giménez e incluso Roberto La Hormiga González, lo que hace que cada torneo sea clave para ganar consideración.

Germán Berterame, ex Patronato, no oculta su deseo de jugar en River Plate

Cabe recordar que Berterame es naturalizado mexicano. Aunque nació en Argentina, el delantero ha expresado en diversas ocasiones su cariño por el fútbol de su país natal y su deseo de volver a jugar ahí, luego de haber pasado por dos clubes argentinos al inicio de su carrera.

En una entrevista con ESPN Argentina, Berterame habló abiertamente sobre la posibilidad de vestir la camiseta de River Plate, uno de los clubes más importantes del fútbol sudamericano.

"Siempre enfrentar a River es una alegría y cuando me los crucé, estando en Monterrey, fue una alegría inmensa y sí, dije que me gustaría jugar con River Plate, sería hermoso, una alegría inmensa", declaró el atacante.

Durante la misma entrevista, el jugador también reiteró su anhelo de disputar una Copa del Mundo con la selección mexicana, uno de sus principales objetivos a nivel internacional.

En cuanto a su rendimiento, Germán Berterame fue el mexicano con más goles en todo el año 2025, considerando todas las competencias. El delantero cerró el curso con 25 anotaciones, superando a Ángel Sepúlveda, quien marcó 20, y a Julián Quiñones, que terminó con 19.