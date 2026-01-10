Uno Entre Rios | Ovación | River Plate

El ex Patronato que sueña con jugar en River Plate

Germán Berterame atraviesa un gran momento en Rayados, sueña con jugar en River Plate y apunta a consolidarse con la selección mexicana rumbo al Mundial.

10 de enero 2026 · 15:21hs
El ex Patronato que sueña con jugar en River Plate.

El ex Patronato que sueña con jugar en River Plate.

Monterrey se encuentra listo para encarar el Clausura 2026, un torneo clave rumbo a la Copa del Mundo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá, donde Germán Berterame, delantero de Rayados y de la selección mexicana, con experiencia previa en el fútbol argentino tras su paso por Patronato de Paraná, vive un gran momento y cuenta con la confianza de Javier Aguirre.

La competencia en el ataque del combinado nacional es intensa, con nombres como Raúl Jiménez, Santiago Giménez e incluso Roberto La Hormiga González, lo que hace que cada torneo sea clave para ganar consideración.

El entrerriano Milton Casco fue presentado en Atlético Nacional.

El entrerriano Milton Casco fue presentado en Atlético Nacional

Armani encendió la alarma en la pretemporada de River Plate.

Franco Armani se perderá los amistosos de pretemporada

LEER MÁS: Renzo Reynaga es nuevo jugador de Patronato

Germán Berterame, ex Patronato, no oculta su deseo de jugar en River Plate

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de Rayados (@rayados)

Cabe recordar que Berterame es naturalizado mexicano. Aunque nació en Argentina, el delantero ha expresado en diversas ocasiones su cariño por el fútbol de su país natal y su deseo de volver a jugar ahí, luego de haber pasado por dos clubes argentinos al inicio de su carrera.

En una entrevista con ESPN Argentina, Berterame habló abiertamente sobre la posibilidad de vestir la camiseta de River Plate, uno de los clubes más importantes del fútbol sudamericano.

"Siempre enfrentar a River es una alegría y cuando me los crucé, estando en Monterrey, fue una alegría inmensa y sí, dije que me gustaría jugar con River Plate, sería hermoso, una alegría inmensa", declaró el atacante.

Durante la misma entrevista, el jugador también reiteró su anhelo de disputar una Copa del Mundo con la selección mexicana, uno de sus principales objetivos a nivel internacional.

En cuanto a su rendimiento, Germán Berterame fue el mexicano con más goles en todo el año 2025, considerando todas las competencias. El delantero cerró el curso con 25 anotaciones, superando a Ángel Sepúlveda, quien marcó 20, y a Julián Quiñones, que terminó con 19.

River Plate Germán Berterame Patronato
Noticias relacionadas
Matías Viña pasó la revisión médica en River Plate.

River Plate cerró al uruguayo Matías Viña

En el Parque Berduc, Rowing será anfitrión de Obras de San Juan en el estreno de la Liga Nacional.

Rowing y Echagüe inician su camino en la Liga Nacional Masculina 2026

El Maratón de Reyes tendrá lugar este sábado.

Se corre este sábado el Maratón Internacional de Reyes 2026

River quiere a la joya de las canteras del Fortín.

River le hizo una oferta a Vélez por Maher Carrizo

Ver comentarios

Lo último

Incendio forestal en Chubut: cortan la Ruta 40 entre Epuyén y El Hoyo

Incendio forestal en Chubut: cortan la Ruta 40 entre Epuyén y El Hoyo

Conmoción por el hallazgo de un perro sin vida y atado en Gualeguay

Conmoción por el hallazgo de un perro sin vida y atado en Gualeguay

Diamante vive una gran fiesta de jineteada, folclore y tradición

Diamante vive una gran fiesta de jineteada, folclore y tradición

Ultimo Momento
Incendio forestal en Chubut: cortan la Ruta 40 entre Epuyén y El Hoyo

Incendio forestal en Chubut: cortan la Ruta 40 entre Epuyén y El Hoyo

Conmoción por el hallazgo de un perro sin vida y atado en Gualeguay

Conmoción por el hallazgo de un perro sin vida y atado en Gualeguay

Diamante vive una gran fiesta de jineteada, folclore y tradición

Diamante vive una gran fiesta de jineteada, folclore y tradición

Mario Pereyra y La T y La M se presentarán en la Fiesta de la Playa Thompson

Mario Pereyra y La T y La M se presentarán en la Fiesta de la Playa Thompson

No pueden retirar un cuerpo en Concordia porque el encargado de la morgue está de vacaciones

No pueden retirar un cuerpo en Concordia porque el encargado de la morgue está de vacaciones

Policiales
Incendio accidental en Colón: un niño sufrió quemaduras en el 40% de su cuerpo

Incendio accidental en Colón: un niño sufrió quemaduras en el 40% de su cuerpo

Incautaron contrabando por 38 millones de pesos

Incautaron contrabando por 38 millones de pesos

Ruta 11: hospitalizaron en grave estado a un motociclista que chocó con un auto

Ruta 11: hospitalizaron en grave estado a un motociclista que chocó con un auto

Paraná: un hombre recibió dos disparos en la Villa 351

Paraná: un hombre recibió dos disparos en la Villa 351

Pelea callejera entre un conductor e inspectores de Tránsito en La Paz

Pelea callejera entre un conductor e inspectores de Tránsito en La Paz

Ovación
Rowing y Echagüe inician su camino en la Liga Nacional Masculina 2026

Rowing y Echagüe inician su camino en la Liga Nacional Masculina 2026

Se corre este sábado el Maratón Internacional de Reyes 2026

Se corre este sábado el Maratón Internacional de Reyes 2026

Primer podio para Kevin Benavides en cuatro ruedas

Primer podio para Kevin Benavides en cuatro ruedas

River le hizo una oferta a Vélez por Maher Carrizo

River le hizo una oferta a Vélez por Maher Carrizo

La Paz ya palpita el Triatlón Internacional 2026

La Paz ya palpita el Triatlón Internacional 2026

La provincia
Conmoción por el hallazgo de un perro sin vida y atado en Gualeguay

Conmoción por el hallazgo de un perro sin vida y atado en Gualeguay

Diamante vive una gran fiesta de jineteada, folclore y tradición

Diamante vive una gran fiesta de jineteada, folclore y tradición

No pueden retirar un cuerpo en Concordia porque el encargado de la morgue está de vacaciones

No pueden retirar un cuerpo en Concordia porque el encargado de la morgue está de vacaciones

Gimena Bordet regresó a Colón tras un mes de internación en Brasil

Gimena Bordet regresó a Colón tras un mes de internación en Brasil

Entre Ríos: cesó el alerta pero persiste la posibilidad de lluvias aisladas

Entre Ríos: cesó el alerta pero persiste la posibilidad de lluvias aisladas

Dejanos tu comentario